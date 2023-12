Landkreis Donau-Ries

18:10 Uhr

Krankenhäuser erwirtschaften 2023 wohl Millionendefizit

Plus Vorstandschef Busse warnt vor der geplanten Krankenhausreform: Sie hätte gravierende Auswirkungen für die Kliniken im Landkreis Donau-Ries und für ihre Patienten.

Noch ist nichts entschieden, doch bei Jürgen Busse schrillen die Alarmglocken. Der Vorstandsvorsitzende der Donau-Ries Kliniken und Seniorenheime warnt deutlich: Kommt die von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach angestrebte Krankenhausreform, dann habe das gravierende Auswirkungen auf die drei Kliniken im Landkreis. Doch das ist nicht das einzige Problem, das Busse derzeit umtreibt.

Wie berichtet, verhandeln Bund und Länder aktuell über eine Krankenhausreform. Grundsätzlich geht es ums Geld, viele Kliniken in Deutschland stehen finanziell am Abgrund. Die Gespräche gestalten sich schwierig, zuletzt hatte man sie auf Januar 2024 vertagt – dabei hätte zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon das entsprechende Gesetz in Kraft treten sollen. Das gemeinsame Kommunalunternehmen gKU, zu dem neben mehreren Seniorenheimen auch die drei Krankenhäuser im Kreis gehören, stand im Gegensatz zum bundesweiten Trend zuletzt finanziell nicht allzu schlecht dar. Während die Nachbarkliniken teils mehrstellige Millionendefizite einfuhren, wurde noch im September 2023 ein vergleichsweise geringes gKU-Minus von rund 180.000 Euro für das Jahr 2022 vermeldet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

