Kreis Donau-Ries klettert im Zukunftsatlas deutlich nach oben

Plus Alle drei Jahre werden die Landkreise vom Institut Prognos bewertet. 2019 lag der Landkreis auf Rang 135, heuer ist es Platz 61.

Der Landkreis Donau-Ries hat hohe Zukunftschancen. Dies geht aus dem Zukunftsatlas 2022 hervor, den das Institut Prognos vorgelegt hat. Die Studie ist im Jahr 2004 erstmals erschienen. Im Rückblick ergibt sich, dass der Landkreis Donau-Ries seither zu den Regionen gehört, die die meisten Plätze in den Rankings gut gemacht haben. Der Ostalbkreis hat demnach sehr hohe Zukunftschancen, während dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen leichte und dem Landkreis Dillingen ausgeglichene Chancen und Risiken zugesprochen werden. Untersucht wurden alle 400 Stadt- und Landkreise in Deutschland.