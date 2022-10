Landkreis Donau-Ries

17:56 Uhr

Landkreis sucht dringend nach Unterkünften für Flüchtlinge

Plus Landrat Stefan Rößle will vermeiden, dass Turnhallen als Unterkünfte für Flüchtlinge und Asylbewerber genutzt werden müssen. Bürgermeister reagieren ungewohnt offen.

Von Bernd Schied Artikel anhören Shape

Der Appell des Landrats an die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister war eindringlich: „Bitte unterstützen Sie uns mit Unterkünften. Ich möchte nicht noch einmal die Turnhallen nutzen müssen.“ Stefan Rößle äußerte sich am Freitag bei der Bürgermeister-Dienstversammlung im Landratsamt zusehends besorgt über die Situation im Zusammenhang mit den Flüchtlingen und Asylbewerbern im Landkreis Donau-Ries, die immer angespannter werde und seine Verwaltung vor immer größere Herausforderungen stelle. „Das Thema erfährt aktuell eine neue Dynamik, die uns in eine gewisse Notsituation bringt.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen