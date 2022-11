Landkreis Donau-Ries

Landrat Rößle will "deutliche Erhöhung" der Kreisumlage

Plus 2023 wird der Landkreis Donau-Ries Schulden aufnehmen müssen. Doch auch die Kreisumlage für Kommunen soll höher sein als geplant – die Bürgermeister warnen.

Von Bernd Schied

Landrat Stefan Rößle war diesmal früh dran: Bereits im vergangenen Jahr hatte er öffentlich erklärt, dass die Zeiten vorbei seien, in denen die Kommunen einen gleichbleibenden Hebesatz für die Kreisumlage in ihre Haushalte einpreisen könnten. Er begründete dies in erster Linie mit dem rasant steigenden Investitionsvolumen des Landkreises, insbesondere verursacht durch drei „große Brocken“. Gemeint waren damit die umfangreichen Sanierungen des Schulzentrums in Rain, des Albrecht-Ernst-Gymnasiums in Oettingen und des Donauwörther Gymnasiums, die am Ende weit über 100 Millionen Euro verschlingen werden. Vor diesem Hintergrund hatte die Kreiskämmerei in der Finanzplanung eine Marke gesetzt: eine Steigerung der Kreisumlage im Jahr 2023 von 2,5 Prozent sei dringend angezeigt.

