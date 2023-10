Landtagswahl im Landkreis Donau-Ries: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Der Countdown läuft: Am Sonntag wird in ganz Bayern gewählt. Wer tritt im Landkreis Donau-Ries für den Landtag, wer für den Bezirkstag an? Ein Überblick.

Ein Blick in eine beliebige Gemeinde im Landkreis Donau-Ries reicht aus, um zu merken, dass der Wahlkampf jetzt in der heißen Phase angekommen ist – an vielen Straßen hängen gleich mehrere Wahlplakate. Diesen Sonntag, 8. Oktober, werden in Bayern ein neuer Landtag und sieben neue Bezirkstage gewählt. Hier finden Sie alle Informationen zum Ablauf der Wahl im Landkreis.

Elf Direktkandidatinnen und -kandidaten sowie 13 Parteien bewerben sich im Wahlkreis 706 Donau-Ries um Stimmen für den Landtag und den Bezirkstag. Das sind die Spitzenkandidaten der bislang im Landtag vertretenen Parteien: Für die CSU tritt Wolfgang Fackler an, die Grünen stellen für den Wahlkreis Eva Lettenbauer auf, die Freien Wähler gehen mit Michael Bosse ins Rennen, für die AfD tritt Markus Striedl an, für die SPD kandidiert Georg Wiedemann und für die FDP Tim Pascal Ludwig.

Zuletzt gewann Wolfgang Fackler (CSU) den Stimmkreis Donau-Ries

Für den Stimmkreis Donau-Ries wird ein Kandidat oder eine Kandidatin direkt in den Landtag einziehen. In der vergangenen Wahlperiode war das Wolfgang Fackler von der CSU. Zwei weitere Kandidaten aus dem Donau-Ries-Kreis kamen über die Liste in den Landtag. Eva Lettenbauer steht heuer auf dem ersten Platz der schwäbischen Liste der Grünen und hat damit gute Chancen auf einen Wiedereinzug in den Landtag. Genauso geht es Ulrich Singer, auf Platz zwei der AfD-Schwabenliste, diesmal jedoch Kandidat im Stimmkreis Augsburg-Land und Dillingen.

Am Sonntag müssen für den Landtag Kreuze an zwei Stellen gesetzt werden: Eine Erststimme für die Wahl der aufgestellten Direktkandidaten und eine Zweitstimme für die einzelnen Bewerberinnen und Bewerber aus den Listenwahlvorschlägen der Parteien. Wer von allen Direktkandidaten aus dem Stimmkreis Donau-Ries die meisten Stimmen hat, zieht also direkt in den Landtag ein. Bei der Zweitstimme können die Wählerinnen und Wähler einen weiteren Kandidaten ankreuzen und somit Einfluss auf die Reihenfolge der Kandidatinnen und Kandidaten der jeweiligen Liste nehmen.

2018 haben 29 Prozent der Wahlberechtigen im Donau-Ries-Kreis per Briefwahl abgestimmt

Um die eigene Stimme abzugeben, gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder man geht ins Wahllokal oder man gibt seine Stimme per Briefwahl ab. Simone Feldmeier ist beim Landratsamt Donau-Ries für Kommunalrecht zuständig. Sie sagt, dass bei der vergangenen Landtagswahl 2018 29 Prozent der Wählerinnen und Wähler ihre Stimme per Briefwahl abgegeben haben. "100.078 Personen waren damals wahlberechtigt." Wie viele Briefwählerinnen und Briefwähler es dieses Jahr sind, lässt sich laut Feldmeier erst nach der Wahl feststellen. Die Zahl der bislang erteilten Wahlscheine für eine Briefwahl stehe jedoch schon fest: "Am 27. September haben alle Kommunen die Zahlen bekommen", sagt sie, "zu diesem Zeitpunkt wurden 40.090 Wahlscheine für Briefwahlen erteilt." Wählen kann man in den Wahllokalen am Sonntag von 8 bis 18 Uhr.

Spätestens Mitte September sollten die Wahlberechtigten ihre Benachrichtigung erhalten haben. Die Zeit, einen Briefwahl-Schein persönlich oder schriftlich zu beantragen, ging bis zum vergangenen Freitag, 6. Oktober, um 15 Uhr. Alle Briefwählerinnen und Briefwähler müssen ihren Wahlbrief vor Schließung der Wahllokale bei der dafür zuständigen Stelle abgegeben haben. Gültig ist eine Stimme, wenn die Kennzeichnung der Person auf den Wahlunterlagen eindeutig ist. Dafür ist ein Kreuz im Abstimmungskreis die sicherste Variante, zulässig ist jedoch auch das Unterstreichen oder Einkreisen einer Bewerberin oder eines Bewerbers. Außer der Kennzeichnung der Person, der die Wählerin oder der Wähler ihre Stimme geben will, dürfen keine Zusätze, Bemerkungen oder Vorbehalte angebracht werden, da die Stimmabgabe sonst ungültig ist.

Elf Kandidaten aus dem Stimmkreis Donau-Ries wollen in den Bezirkstag

Zeitgleich zum Landtag wird am 8. Oktober auch der neue Bezirkstag Schwaben gewählt: Auch dort hat jeder Bürger eine Erst- und eine Zweitstimme. Der Kandidat mit den meisten Erststimmen im Stimmkreis erhält einen Sitz im Bezirkstag. Mit der Zweitstimme kann man einen einzelnen Kandidaten auf der von den Parteien aufgestellten Liste wählen. Derzeit wird der Stimmkreis Donau-Ries von Albert Riedelsheimer (Grüne) und Peter Schiele (CSU) vertreten: beide stellen sich wieder zur Wahl. Außerdem wollen es Florian Riehl (Freie Wähler), Marco Fänger ( AfD), Claudia Müller (SPD), Oliver-Michael Fischer ( FDP), Erika Müller (Die Linke), Helmut Kellerer (Bayernpartei), Matthias Fritzsche (ÖDP), Tanja Kretzschmar (V-Partei3) und Isabel Graumann (Die Basis) in den Bezirkstag schaffen.

Bayernwahl 2023: Wann steht ein Ergebnis fest?

Nach Schließung der Wahllokale am 8. Oktober um 18 Uhr werden die Stimmen direkt ausgezählt. Ergebnisse aus dem Stimmkreis Donau-Ries finden Sie am Wahltag hier. Außerdem halten wir Sie in unserem Liveticker auf dem Laufenden, der ab Samstagfrüh abrufbar ist.