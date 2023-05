Landwirt will sich Corona-Hilfe vor Gericht erstreiten und scheitert

Plus Nach seinem ersten Antrag bekommt der Mann aus dem Landkreis Donau-Ries 27.000 Euro. Sein zweiter Antrag wird aber von der IHK in München abgelehnt.

Richter Andreas Dietz sagte es gerade heraus: Er rate dem Kläger, seine Beschwerde zurückzunehmen, da das Gericht ihm nicht weiterhelfen könne. Der Kläger war ein Landwirt aus dem Landkreis Donau-Ries, der sich in Sachen Corona-Hilfe benachteiligt sah. Es ging um Überbrückungshilfen in Höhe von mehr als 21.800 Euro.

Die hatte der Landwirt über seine Steuerberaterin bei der zuständigen Industrie- und Handelskammer (IHK) München und Oberbayern beantragt. Für einen ersten Zeitraum hatte er anstandslos 27.000 Euro erhalten. Bald darauf wurde für den nächsten Zeitraum ebenfalls ein Antrag auf Überbrückungshilfe eingereicht. Aber: Von der IHK kam diesmal ein ablehnender Bescheid. Kein Geld mehr für den Landwirt.