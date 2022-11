Landkreis Donau-Ries

vor 28 Min.

Lösung für Go-Ahead-Probleme zeichnet sich ab

Die Verkehrsgesellschaft Go-Ahead löst am 11. Dezember DB Regio ab.

Plus Gespräche in der Politik scheinen zu einem Kompromiss geführt zu haben, teilt Bundestagsabgeordneter Ulrich Lange am Sonntag mit. Wie es nun weitergehen könnte.

Von Verena Mörzl

Im Dezember übernimmt die Verkehrsgesellschaft Go-Ahead das Liniennetz der DB Regio in weiten Teilen Nordschwabens. Weil nicht ausreichend Lokführer zur Verfügung stehen, hätten Fahrgäste der Riesbahn bis voraussichtlich Juni 2023 den Schienenersatzverkehr mit Bussen nutzen müssen. Es gab massive Kritik, denn noch im Oktober verlautbarte die Geschäftsführung, das alles laufe. Nun könnte sich jedoch eine Lösung abzeichnen, wie CSU-Bundestagsabgeordneter Ulrich Lange aus Nördlingen am Sonntag mitteilt.

