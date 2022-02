Lolli-Tests in den Kindergärten im Landkreis Donau-Ries starten

Als erster Landkreis in Schwaben wird der Donau-Ries-Kreis in Kindergärten flächendeckend Pool-Test einführen. Am 3. Februar geht es los.

Gute Nachrichten für Eltern von Kindergartenkindern im Landkreis Donau-Ries: Ab Donnerstag, 3. Februar, werden flächendeckend Kindergartenkinder in Einrichtungen per PCR-Verfahren auf eine Corona-Infektion hin getestet. Nach einigen Monaten der Unsicherheit wurde im zweiten Anlauf ein Labor und ein Fahrdienst gefunden, die für die Organisation der Tests nötig sind. Ursprünglich sollte das neue Verfahren bereits nach den Weihnachtsferien starten, scheiterte aber daran, dass kein Labor sich für den Auftrag beworben hatte.

Jetzt aber kann das verlässlichere Testsystem nun starten. Bisher bietet in Schwaben nur die Stadt Augsburg den Eltern dieses Verfahren an. Um einen optimalen Ablauf gewährleisten zu können, benötigten sowohl das Labor als auch das Transportunternehmen eine gewisse organisatorische Vorlaufzeit. Nun steht der Termin fest: Startschuss für die Tests ist am Donnerstag, 3. Februar 2022.

"Ich freue mich sehr, dass die Ausschreibung erfolgreich war und die Pooltestungen nun stattfinden können. Der Schutz der Kinder und Betreuungspersonen in den Kindertageseinrichtungen ist besonders aufgrund der hohen Übertragbarkeit der Omikron-Variante von höchster Bedeutung", betonte Landrat Stefan Rößle. Zuletzt war bayernweit Kritik laut geworden, dass die Politik eine Durchseuchung der Kinder in Einrichtungen und Schulen hinnehmen würde. Zwar werden auch Kitakinder dreimal die Woche mittels Selbsttest getestet - allerdings unbeobachtet zu Hause. Die Tests reagieren zudem erst meist dann, wenn die hochinfektiöse Zeitraum eines Infizierten bereits begonnen hat.

60 von 99 Kindergärten im Landkreis Donau-Ries beteiligen sich an den Pool-Tests

Für die Pooltests werden sogenannte "Lolli-Tests" verwendet, bei dem die Testpersonen für etwa 30 Sekunden zwei Teststäbchen lutschen. Das wird immer Montag und Mittwoch erledigt. Die Auswertung erfolgt mittels PCR-Gerät, die Ergebnisse werden bis 6 Uhr am jeweiligen Folgetag, also am Dienstag und Freitag elektronisch an die jeweilige Kinderbetreuungseinrichtung übermittelt. Die Leiterinnen und Leiter können dann direkt reagieren und positiv Getestete informieren. Nach derzeitigem Stand werden 60 der 99 Einrichtungen im Landkreis das Angebot wahrnehmen. (AZ)