Landkreis Donau-Ries

18:03 Uhr

Mann baut Parallelleben auf und betrügt Freundin um 112.000 Euro

Plus Eine 31-Jährige wird von ihrem Freund finanziell ausgebeutet. Selbst vor Gericht tischt er weiter Lügen auf. Das kostet ihn am Ende seine Freiheit.

Von Verena Mörzl Artikel anhören Shape

Liebe macht blind. Eine 31-Jährige hat 2021 genau diese Lektion lernen müssen. Der Mann, in den sie Hals über Kopf verliebt war, hat sie nach Strich und Faden ausgenommen. Mehr als 112.000 Euro gab sie ihm in der Hoffnung, er würde das Geld zurückzahlen. Doch als es zur Anklage kam, drehte er den Spieß um und stellte sich als Opfer dar. Sie soll es gewesen sein, die ihm das Leben zur Hölle habe machen wollen. Die beiden treffen sich vor Gericht wieder, wo der Betrug seinen Höhepunkt erfahren sollte. Er täuscht am Ende nicht nur sie, er versucht selbst Staatsanwaltschaft und Schöffengericht für dumm zu verkaufen.

Die Liebesgeschichte begann über die Dating-App Tinder im Frühjahr 2021. Sie lebte im Raum Traunstein, er im südlichen Landkreis Donau-Ries. Sie trafen sich das erste Mal an der Shell-Tankstelle an der B2 bei Bäumenheim. Die beiden lernten sich näher kennen. Er erzählte ihr, er sei Architekt. Sie arbeitete als Ingenieurin für einen Automobilkonzern. In Chatnachrichten gaben sie sich Kosenamen und schließlich fragte er sie zum ersten Mal nach Geld.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen