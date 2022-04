Landkreis Donau-Ries

Freundschaftshaus für Marienthal: Bald starten die Arbeiten im Ries

In der Dorfmitte von Marienthal wird das Freundschaftshaus aufgebaut. Mitte Juli soll das Richtfest stattfinden.

Plus Die Pläne für das Freundschaftshaus im Ahrtal werden immer konkreter. Doch vor Ort ist die Lage immer noch schwierig. Wie es mit dem Haus weitergeht.

Ein Jahr nach der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen soll es so weit sein: Am 15. Juli wollen viele Engagierte aus Nordschwaben zusammen mit den Marienthalern das Richtfest für das Freundschaftshaus feiern. Bis dahin ist viel zu tun, doch bald starten die Arbeiten im Ries.

