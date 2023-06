Landkreis Donau-Ries

18:00 Uhr

Junge Getränkemarktmitarbeiter stehlen Pfandbons und werden verurteilt

Am Amtsgericht in Nördlingen wurden zwei Jugendliche verurteilt, die sich in einem Getränkemarkt Pfandbons ausgestellt hatten.

Plus Zwei Jugendliche nehmen sich mehr als 300 Euro Pfandgeld aus der Kasse, ohne Leergut abzugeben. Einer arbeitet im Getränkemarkt. Der Prokurist ist nicht überrascht.

Von Nicolas Friese Artikel anhören Shape

Anfangs waren es Summen zwischen 50 und 70 Euro. Mit der Zeit wurde es immer mehr. Als der Prokurist eines Getränkemarkts im Amtsgericht Nördlingen in den Zeugenstand trat, wurde klar, mit welcher Regelmäßigkeit solche Taten passieren: "Jede Woche kommt so etwas vor", sagte er. Angeklagt waren ein 20-Jähriger und ein 19-Jähriger aus dem südlichen Landkreis. Die damals 18-Jährigen hatten sich im März 2022 in einem Getränkemarkt mehrere Pfandbons ausbezahlt, ohne Leergut abzugeben. Insgesamt wurden mehr als 300 Euro gestohlen. Nun kam das Urteil.

Angeklagter aus dem Landkreis Donau-Ries schon vor der Tat beschuldigt

"Zuerst waren Sie also alleine und haben dann ihren Kumpel ins Boot geholt, oder?", fragte der Richter Andreas Krug den Angeklagten. Der Auszubildende war seit wenigen Monaten bei dem Getränkemarkt angestellt, als er von seinen Kollegen beschuldigt wurde, Geld gestohlen zu haben. "Zu dem Zeitpunkt hatte ich wirklich nichts gestohlen", sagte er.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen