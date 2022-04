Mehrere Städte im Landkreis Donau-Ries von Telekom-Störung betroffen

In mehreren Städten sind Telekom-Kunden derzeit nicht erreichbar. Betroffen von der Störung sind Oettingen, Megesheim, Wemding, Fremdingen und Monheim.

Einige Städte im Landkreis Donau-Ries sind derzeit von einer Störung der Telekom betroffen. In Oettingen, Fremdingen, Wemding und Monheim sind Telekom-Kunden nicht erreichbar, auch Megesheim zählt dazu, wie die Stadt Oettingen mitteilt. Der Internetzugang funktioniert in vielen Fällen ebenfalls nicht.

Auf Nachfrage bei der Telekom heißt es, dass es heute in den frühen Morgenstunden zu einem Hardwarefehler in der Vermittlungstechnik gekommen sei. "Dieser kann zu Einschränkungen in der Nutzung der Telekommunikationsprodukte für einige Kunden führen", teilt ein Sprecher mit. Der Fehler soll noch am Vormittag behoben werden. Die Telekom bedauert die Einschränkungen für ihre Kunden.

Störung bei der Telekom heute im Landkreis Donau-Ries

Weder die Stadtverwaltung in Oettingen noch in Wemding ist derzeit über das Festnetz zu erreichen. In Wemding hat die Stadt über die Website eine Ersatznummer bekanntgegeben. Unter Telefon 0162/1583724 können Bürgerinnen und Bürger für dringende Anliegen anrufen, Korrespondenz via E-Mail sei weiterhin möglich.

Auch die Raiffeisen-Volksbank Ries ist betroffen. Wie eine Sprecherin mitteilt, seien mehrere Geschäftsstellen offline. Darunter Fremdingen und Oettingen. Das betrifft nicht nur Telefonanlagen. Kunden könne auch kein Bargeld an den SB-Automaten abheben. Das gilt weiteren Angaben zufolge auch für die Geräte in Munningen und Ehingen am Ries. (AZ)