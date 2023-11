Landkreis Donau-Ries

06:00 Uhr

Mehrwertsteuer-Erhöhung: Wird Essengehen in Donau-Ries zum Luxus?

Tanja Schneller (links) und Elisabeth Böck betrachten die Speisekarte am Goldenen Hirsch in der Donauwörther Reichsstraße. Die Frauen gehen nicht davon aus, dass sie durch eine höhere Mehrwertsteuer ihr Ausgehverhalten ändern werden.

Plus Die Mehrwertsteuer in der Gastronomie soll 2024 wieder auf 19 Prozent steigen. Die Wirte dürften ihre Preise erhöhen. Aber welche Konsequenzen ziehen die Gäste?

Tanja Schneller und Elisabeth Böck sind gerade zu Besuch in Donauwörth. Vor dem Gasthaus Hirsch bleiben die beiden Frauen aus Kempten stehen und studieren die Speisekarte. Von der geplanten Erhöhung der Mehrwertsteuer in der Gastronomie wissen sie bereits. Bisher geht Tanja Schneller etwa zweimal im Monat essen. Ändern werde sie an diesem Verhalten auch mit den höheren Preisen nichts: "Ist halt so. Die Gastronomen können ja auch nichts dafür." Man könne nicht an allen Ecken und Enden sparen, sonst seien bald die Innenstädte leer. Dennoch gibt sie zu bedenken: "Essengehen wird zum Luxus. Alle können sich das nicht leisten." Schnellers Begleitung, Rentnerin Elisabeth Böck, geht lieber Kaffee trinken. Auch dort werden sie die höheren Preise treffen. Ob sie als Reaktion darauf ihr Verhalten ändern wird, weiß Böck aber noch nicht. Wie sieht es bei anderen Gästen aus?

Bei den Gastronomen im Landkreis herrscht Aufruhr: Die Absenkung der Mehrwertsteuer für die Gastronomie auf sieben Prozent, die kurz nach dem Ausbruch der Coronapandemie beschlossen wurde, soll nicht verlängert werden. Das bedeutet, dass Wirte ab dem neuen Jahr einen Steuersatz von 19 Prozent zahlen müssen. Das macht sich auch im Landkreis Donau-Ries bemerkbar: Der Kreisvorsitzende des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (DEHOGA), Josef Meyer, hatte im September im Gespräch mit unserer Redaktion gesagt, dass laut einer Umfrage 19 Betriebe im Landkreis schließen würden. Seiner Meinung nach sei es falsch, die jetzige Situation mit der vor der Pandemie zu vergleichen. Mit der Erhöhung seien die Verluste nicht mehr zu stemmen. "Ein Plus von zwölf Prozent ist zu viel, um es einfach so wegzustecken", sagt Meyer. Er rechne in den Gaststätten mit einer Preiserhöhung von etwa 20 Prozent. "Zur Mehrwertsteuer kommen auch noch die Energiepreise und die Gehälter für die Angestellten hinzu." Ob die Gäste es sich dann weiterhin leisten können und wollen, essen zu gehen, weiß Meyer nicht.

