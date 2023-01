Landkreis Donau-Ries

18:00 Uhr

Mit dem Kronprinz Rudolf ist ein seltener Apfel in Mündling zu Hause

Plus Namensgeber für diese Apfelsorte war der Sohn von Kaiserin Sisi. Wobei er im Landkreis Donau-Ries bereits einen Spitznamen bekommen hat.

Von Ralf Hermann Melber

Gäbe es Mündling nicht, würde der ausgesprochenen Vielfalt des Harburger Stadtgebiets wirklich etwas fehlen. Verweist der örtliche Heimatverein bereits auf die dortigen Feldkreuze, eine Grotte und die Wichteleshöhle, weilt im Ort auch noch der Kronprinz Rudolf. Dabei handelt es sich um einen in unserem Landkreis seltenen Apfelbaum, dessen Name auf einen Kronprinzen von Österreich-Ungarn zurückgeht, der gerade mal gut 30 Jahre lebte. Zu dessen Lebzeiten wurde um 1860 ein Zufallssämling von Johann Klöckner in der Steiermark (Wolfgruben) entdeckt. In Wien zeigte man die Früchte des Baums erstmals im Jahr 1873, da war der Namenspatron, einziger Sohn von Kaiser Franz Joseph I. und Kaiserin Sisi, gerade mal 15 Jahre alt.

