Landkreis Donau-Ries

18:00 Uhr

Mit welchen Problemen die Bäckereien im Landkreis kämpfen

Plus Der Bäcker-Streik geht am Landkreis spurlos vorbei. Dennoch läuft bei den Betrieben im Donau-Ries nicht alles rund – die Gewerkschaft droht mit weiteren Streiks.

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hat am Donnerstag in ganz Bayern zu Streiks aufgerufen. Das sei "bitter nötig", sagt die Geschäftsführerin Laura Schimmel im Gespräch. "Im Vergleich zu anderen Bereichen der Lebensmittelindustrie stehen die Löhne in der Bäckerei-Branche auf dem allerletzten Platz." In industriellen Bäckereien würden die Angestellten mehr verdienen als in kleineren Betrieben. Konkret fordert die NGG-Schwaben ein Lohn-Plus von 380 Euro für alle Tarifgruppen, unabhängig davon, ob die Beschäftigten Backwaren produzieren oder verkaufen. "Wir wollen den Lohnabstand weiter verringern und das Bäckerhandwerk für den Nachwuchs attraktiver machen", so Schimmel. Zwei Bäcker aus dem Landkreis geben einen Einblick in die aktuelle Situation in den Betrieben.

Betroffen von den Streiks war am Donnerstag die Großbäckerei Ihle. Der Betrieb, der zu den zehn größten Bäckereien Deutschlands zählt, streikte nach Angaben von Gewerkschaftsführerin Schimmel sowohl in der Produktion als auch in der Logistik: "Die komplette Firma wurde zum Streik aufgerufen." Bereits Anfang der Woche wurde beim Backwarenhersteller Edna in Wollbach und bei der Hofpfisterei in München gestreikt. Bürgerinnen und Bürger können laut Schimmel in ganz Bayern mit weiteren Streiks rechnen: "Auch im Landkreis Donau-Ries." Zu sehr würden die Bäckereibetriebe hinterherhinken.

