Mutter über Schulstart: "Die ersten Tage ist man nur am Geld schicken"

Plus Zum Schulstart kommen die Kosten für Eltern geballt, bei Erstklässlern werden mehrere Hundert Euro fällig. Tipps von Händlern, wo man spart und wo lieber nicht.

Von Jan-Luc Treumann

Wie schön wäre es, wenn es nur die Frage zwischen liniert und kariert gäbe? Doch Hefte gibt es in allen möglichen Ausführungen, weißer Rand, karierter, mit Umrandung, mit Doppelrand und so weiter. Aber nicht nur die verschiedensten Hefte benötigen die Schülerinnen und Schüler, noch vieles mehr steht auf ihren Listen. Gerade für die Eltern der Kinder, die nun in die erste Klasse kommen, wird es besonders teuer.

Das schildert Stefanie Zöllner, die zur Inhaberfamilie des Papierwarengeschäfts Hartmann gehört, das Filialen in Nördlingen, Donauwörth und Monheim betreibt. In Donauwörth stellt Zöllner seit vergangener Woche einen immer höheren Andrang fest, der nun mit dem Schulstart noch mal steigen wird. Eine Komplettausstattung für Kinder der ersten Klasse sei unter anderem mit Schulranzen, Turnbeutel, Farbkasten und Stiften teuer: "Bei reinem Schulmaterial bewegen wir uns zwischen 100 und 200 Euro, insgesamt ist man bestimmt mit 400, 500 Euro dabei", sagt Zöllner.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

