Nach dem Zug-Chaos: So läuft es mit Go-Ahead im neuen Jahr

Plus Der Bahnverkehr soll im Kreis Donau-Ries wieder normal laufen, Pendler machen gemischte Erfahrungen. Mancher fragt sich, ob Go-Ahead die Riesbahn nicht bald verstärken kann.

Mit Go-Ahead sollte auf der Schiene vieles besser werden, hofften Bahnfahrer, doch vor Weihnachten war das Chaos groß: Zugausfälle, ausgedünnter Takt, Schüler kamen verspätet in die Schule. Ab Januar sollte es wieder besser werden: Was sagen die Bahnfahrer?