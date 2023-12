Landkreis Donau-Ries

Nach Rangelei mit Polizisten an Tankstelle wird das Verfahren eingestellt

Plus Zwei Brüder und ein Polizist geraten an einer Tankstelle aneinander: Die Festnahme gestaltet sich schwierig – so wie die Aufklärung des Falls vor Gericht.

Von Jan-Luc Treumann

Fast hätte diese Auseinandersetzung den Titel "Alle Jahre wieder" bekommen können. Doch eine besinnliche Stimmung gab und gibt es nicht zwischen einem Polizisten und zwei Brüdern, weder an jenem Tag an einer Tankstelle im Donau-Ries-Kreis noch bei den Treffen vor Gericht. Sie rangelten wohl im September 2021 miteinander und nach einer ersten Verhandlung Anfang dieses Jahres soll es ebenfalls fast zum Eklat gekommen sein. Kürzlich treffen sich die Parteien wieder vor Gericht. Hitzig wird es dort diesmal zwischen dem Polizisten und den beiden Anwälten.

Die Sicht der beiden Angeklagten bleibt bei diesem Prozess im Unklaren, denn sie schweigen. Folgendes Bild setzt sich aus den Aussagen von Tankstellenmitarbeitern und Polizisten zusammen, die inzwischen jedoch angeben, sich nicht mehr an alles erinnern zu können. Der Fall nahm mit einer fehlenden Maske im Spätsommer 2021 seinen Lauf, einer Zeit, in der noch Corona-Schutzmaßnahmen galten: Zwei Brüder aus Thüringen hielten sich damals an einer Tankstelle im Landkreis Donau-Ries auf. Laut der Tankstellenbetreiberin kam einer der Männer ohne Maske zum Zahlen. Sie habe ihn darauf hingewiesen, dass er diese tragen müsse, doch der Mann erwiderte, dass er ein Attest habe und deswegen einen Mund-Nasenschutz nicht tragen müsse. Die 58-Jährige selbst war nach eigenen Angaben aber nicht dazu berechtigt, sich diese anzuschauen. Wohl aber ein Polizist, der sich damals in der Tankstelle aufhielt. Der habe sich dieses Attest angeschaut und zweifelte, wie er schildert, an der Echtheit – er bat eine andere Mitarbeiterin der Tankstelle, das Attest zu kopieren.

