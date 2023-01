Nach Hilfe schicken die Marienthaler ein großes Danke in den Donau-Ries-Kreis

Aus Nordschwaben fließt nicht nur finanzielle Hilfe in die vom Hochwasserunglück 2021 gebeutelte Region. Die Menschen sind vor Ort und helfen beim Aufbau.

In Bussen sind die Helferinnen und Helfer Wochenende für Wochenende ins Ahrtal gefahren. Rieser Firmen schlossen sich zusammen, kleine und große Beträge flossen in die Region, die im Juli 2021 von einem nie dagewesenen Hochwasserunglück getroffen worden war. Aus dem Donau-Ries kam ein Mammut-Anteil dieser Hilfe für den Stadtteil von Neuenahr-Ahrweiler. Den Marienthalern sollte so beim Weg zurück zu einem Zuhause geholfen werden.

Dank aus dem Marienthal in den Landkreis Donau-Ries

Die Bewohnerinnen und Bewohner sind immer wieder sprachlos ob der Hilfsbereitschaft. Nun erreichte Landrat Stefan Rößle ein Schreiben der Dorfbewohner, in der sich der Vorsitzende der Hochwasserhilfe, Rolf Schmitt, beim Landrat und den Bürgern des Landkreises im Namen aller Betroffenen für die Hilfe in der schwierigen Zeit bedankt.

Im Zuge der Wiederaufbauhilfe wurde mit Spendengeldern aus dem Landkreis ein Freundschaftshaus errichtet, um nicht nur die Infrastruktur und die Häuser, sondern auch den Marienthaler Dorfmittelpunkt wiederherzustellen, teilt das Landratsamt mit. Besonderer Dank gelte hierbei dem Reimlinger Unternehmer Jörg Wörle. Ebenfalls richte sich in dem Brief der Dank an Günter Enßlin, Geschäftsführer der Zimmerei Enßlin aus Möttingen, der in Kooperation mit den Firmen Taglieber und Stark den Bau aktiv vorantreibt und durch Spenden mitfinanziert.

Landrat: Wichtiges Zeichen gesellschaftlichen Zusammenhalts

Auch der Nördlinger Gastronom Uli Wenger und einige Berufsschüler waren an zahlreichen Hilfsaktionen beteiligt „Es freut mich sehr, dass der Landkreis Donau-Ries die Menschen im Ahrtal tatkräftig unterstützt. Was hier in den letzten Monaten geleistet wurde, ist ein wichtiges Zeichen gesellschaftlichen Zusammenhalts“, wird Landrat Stefan Rößle zitiert.

Doch nicht nur der Ausbau des neu errichteten Freundschaftshauses geht voran: Zahlreiche Bewohner kehrten bereits in ihre restaurierten Häuser zurück und im Frühjahr wird mit dem Aufbau des Dorfplatzes, einem Kinderspielplatz, einem Spielbach und einem Mehrgenerationentreff begonnen. Bereits seit November 2021 ist die neue Dorfwärme in Betrieb – mehr als 90 Prozent der Häuser werden zentral und CO₂-frei beheizt, berichtet Schmitt in seinem Dankesschreiben an den Landkreis Donau-Ries zum aktuellen Stand des Wiederaufbaus von Marienthal. Wenn das mal keine guten Nachrichten zum Start des Jahres 2023 sind. (AZ)

