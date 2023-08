Nutzertipps für Baumpflege: Was es mit dem Leimring auf sich hat

Plus Schädlinge beeinträchtigen oftmals die Lagerfährigkeit von Obst. Doch es gibt eine gute Nachricht: Sie können effektiv bekämpft werden.

Diverse Spinner, Spanner und Wickler erweisen sich oft als Schädlinge, die die Lagerfähigkeit von Obst erheblich beeinträchtigen und auch die Fruchtqualität massiv mindern. Die Bekämpfungsmaßnahmen sind meist individuell auf die Vielzahl von Schadinsekten auszurichten. Generell ist es gut, wenn es im Garten möglichst durchgehend irgendwo blüht, damit Nützlinge eine Bleibe finden, um Schädlinge in Schach zu halten. Je mehr Unterschlupfmöglichkeiten sich für Blau- und Kohlmeisen bieten, desto besser, denn diese schnappen sich Insekteneier in den Baumkronen. Doch man kann noch mehr tun, um die Bäume zu schützen.

Immer wieder ist zu beobachten, wie an Baumstammfüßen grüne Kunststoffleimringe angebracht sind. Viele wollen damit Ameisenarmeen am Vormarsch hindern. Gezielt lässt sich der Leimring jedoch gegen den Großen, vor allem aber gegen den Kleinen Frostspanner einsetzen.