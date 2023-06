Personalmangel und Fahrzeugprobleme schränken Zugverkehr ein

Seit Dienstag gibt es im Zugverkehr im Landkreis Donau-Ries und auch auf anderen Go-Ahead-Linien wieder erhebliche Probleme.

Seit Dienstag gibt es wieder erhebliche Probleme auf den von Go-Ahead befahrenen Strecken. Wie das Unternehmen erst am späten Montagabend bekannt gegeben hat, wird es aufgrund von technischen Problemen bei den Zügen nur einen reduzierten Fahrplan geben. Von den benötigten 48 Triebwagen standen am Dienstagmorgen wohl nur 35 zur Verfügung. Betroffen waren die Linienäste nach München, Ulm, Würzburg und Aalen und somit das gesamte elektrifizierte Nahverkehrsnetz rund um Augsburg. Go-Ahead riet Fahrgästen, via App oder Internet nachzuschauen, ob der Zug tatsächlich fährt. Das Unternehmen geht auch davon aus, dass es noch in den Folgetagen zu Problemen kommen könnte. Am Dienstag fielen auf der Riesbahn unter anderem die RB89-Verbindungen zwischen Nördlingen und Donauwörth um 12.21 und um 15.21 Uhr aus. Zwischen Donauwörth und Augsburg fiel die Fahrt um 11.20 Uhr aus (RB 87).

Technische Probleme bei der Stromversorgung der Go-Ahead-Züge

Die technischen Probleme betreffen die sogenannten Schleifleisten. Diese sind laut eigenen Angaben am Stromabnehmer angebracht, also an der höchsten Stelle des Zuges, übernehmen dort den Strom von der Oberleitung und leiten ihn weiter in den Zug. Zudem hat sich der Personalmangel aufgrund kurzfristiger Krankmeldungen in den vergangenen Tagen verschärft. Die kurzfristige Mitteilung rechtfertigte Go-Ahead damit, dass sich die Lage erst spät zugespitzt habe.

"Leider gibt es noch keine näheren Erkenntnisse, warum das Problem an den Schleifleisten auftaucht", heißt es in der Mitteilung. Die Züge sind neu. Go-Ahead arbeite mit seinem Werkstattteam der Firma Euco-Rail und dem Zughersteller Siemens mit Hochdruck daran, einerseits die Ursache für die Beschädigungen zu finden und andererseits die Züge schnellstmöglich zu reparieren und wieder in Betrieb zu nehmen.

Go-Ahead bittet die Fahrgäste für alle Unannehmlichkeiten um Entschuldigung. Bei Zugausfällen und Verspätungen würden die gesetzlichen Fahrgastrechte gelten.

Wegen des bestehenden Personalmangels drängt der Fahrgastverband pro Bahn auf weitere Konsequenzen seitens der Bayerischen Eisenbahngesellschaft. Denn bereits am Wochenende kam es wieder zu massiven Zugausfällen. Auf der Strecke zwischen Augsburg und München hätten allein am Sonntag zwischen 15 und 19.30 Uhr 11 von 19 Fahrten nicht stattgefunden. (mit AZ)

