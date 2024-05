Landkreis Donau-Ries

vor 34 Min.

Pflegerin stiehlt Seniorin Schmuck im Wert von 37.000 Euro

Plus In Augsburg steht eine Frau vor Gericht. Sie hatte eine pflegebedürftige 84-Jährige bestohlen. Die Enkelin der Seniorin kam ihr auf die Schliche.

Von Michael Siegel

Die Koffer waren bereits gepackt, die Polizei musste sich beeilen. Am Tag bevor eine 51-jährige Pflegekraft in ihre Heimat zurückreisen wollte, wurde die Wohnung der Frau durchsucht. Wie vermutet, fanden sich im Gepäck der jetzt Angeklagten Schmuckstücke im Wert von rund 37.000 Euro. Die hatte die Frau ihrer Patientin, einer inzwischen verstorbenen 84-jährigen Bürgerin aus dem Landkreis Donau-Ries, gestohlen. Ganz unten in einer der beiden großen Reisetaschen, so sagte ein Polizist vor dem Augsburger Amtsgericht aus, habe man in den Spitzen von zwei Gummistiefeln die in Socken verpackten Schmuckstücke gefunden.

Im November 2023, so zeigte sich vor Gericht, hatte die Betreuerin bei der Seniorin ihre Tätigkeit begonnen. Sie war dazu im selben Haus in eine Einliegerwohnung gezogen. Die alte Dame war aufgrund eines Beckenbruchs pflegebedürftig geworden. Schon wenige Wochen später, im Januar 2024, war das Fehlen von rund 20 goldenen und silbernen Ketten, Anhängern, Ohrringen sowie Armreifen festgestellt worden. Eine Enkelin der 84-Jährigen hatte, nachdem man Verdachtsmomente gegen die Pflegerin gehegt hatte, den Schmuckkoffer der Oma abholen und sicherstellen wollen. Dabei stellte die Enkelin fest, dass der Koffer, der ursprünglich in einem Kleiderschrank im Schlafzimmer versteckt worden war, weg war.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen