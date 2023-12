Landkreis Donau-Ries

vor 22 Min.

Probleme und Pannen prägen das erste Jahr mit Go-Ahead

Personal und Züge fehlten, also wurden zum Go-Ahead-Start vor gut einem Jahr Subunternehmen eingesetzt. So fielen nicht alle Verbindungen aus.

Plus Die Oberbürgermeister im Landkreis sehen den Bahnverkehr in der Region mit einem enormen Vertrauensverlust seitens der Pendler konfrontiert. Was sie nun fordern.

Von Verena Mörzl Artikel anhören Shape

Die Vorzeichen für den Betreiberwechsel auf den Bahnstrecken im Kreis Donau-Ries standen eigentlich gut. Auf die Nachfrage mehrerer Lokalpolitiker sicherte Go-Ahead zu, dass ab dem 11. Dezember 2022 alles problemlos starten könne. Personal und Fahrzeuge würden zur Verfügung stehen. Doch dann folgte eine Pressekonferenz, nach der so mancher bei der Lektüre der Zeitung seinen Augen nicht trauen wollte. "Personalmangel: Go-Ahead startet nicht mit dem Regelfahrplan auf der Riesbahn", hieß es. Mit einem Stufenplan wollte sich Go-Ahead behelfen und im Ries vorerst nur Busse einsetzen. Mit der Information zum Start begann ein Jahr voller Pannen, Problemen und Pech. Denn nicht nur Lokführer fehlten, sondern auch die blauen Züge.

Aus heutiger Sicht war der vergeigte Start ein Vorbote auf ein nervenaufreibendes Jahr für Pendlerinnen und Pendler, aber auch für die Beteiligten. Immerhin blieb ein reiner Bus-Pendelverkehr im Ries zum Go-Ahead-Auftakt erspart. Dank der Hilfe durch die DB Regio und die Weser Ems Eisenbahn GmbH, die Züge mit Personal zur Verfügung stellten, konnte ein Stundentakt unter der Woche und auch am Wochenende gewährleistet werden. Doch auch der Einsatz mit dem Subunternehmen war nicht ganz unproblematisch. Denn die eingesetzten Bahnunternehmen kämpften ebenfalls mit Personalengpässen und technischen Problemen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen