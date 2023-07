Landkreis Donau-Ries

06:00 Uhr

Prozess: Junger Mann schlägt bei Rangelei folgenschwer zu

Schlägerei mit Folgen: Am Amtsgericht Nördlingen ist ein junger Mann angeklagt, der bei einer Feier zuschlug.

Plus Bei einer Feier im Ries eskaliert eine Diskussion. Zwei Jugendliche geraten aneinander: Ein Donauwörther schlägt einem Mann an den Kopf. Eine Tat mit Folgen.

Von Nicolas Friese Artikel anhören Shape

Wie versteinert soll der Angeklagte über dem Geschädigten gestanden sein, nachdem er mit der Faust zugeschlagen hatte. Kurz darauf wurde er nach Angaben eines Zeugen selbst von Umstehenden zu Boden gebracht. Am Nördlinger Amtsgericht wurde ein Vorfall verhandelt, an den sich beide Beteiligten nicht mehr erinnern können. Ein 21-Jähriger hatte im Sommer 2022 einem jungen Mann mit der Faust an den Kopf geschlagen, sodass der Geschädigte bewusstlos wurde. Seit dem Vorfall hat sich das Leben beider verändert.

Die Ausgangslage war alles andere als außergewöhnlich: Bei einer Holzhütte in einer Kleingartenanlage im Ries feierten junge Leute eine Party. "Bei den Schrebergärten werden oft Feiern veranstaltet", sagt der Angeklagte, der die Tat vor dem Gerichtstermin einräumte. Viel mehr Details des Abends sind bei ihm nicht hängengeblieben: Im Laufe des Abends trank er sechs bis sieben Bier.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen