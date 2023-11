Landkreis Donau-Ries

12:00 Uhr

Prozess: Nachbarn hören Röcheln – Mann will Polizei nicht reinlassen

Ein Polizist ist in Donauwörth geschubst worden. Wie das zu bewerten ist, wurde in der Verhandlung vor dem Nördlinger Amtsgericht besprochen.

Plus Eigentlich will der Angeklagte nur, dass sein Schubser gegen einen Donauwörther Polizisten anders gewertet wird. Doch vor Gericht ermahnt ihn sogar sein Anwalt.

Von Jan-Luc Treumann

Es waren gleich mehrere Nachbarn, die in Sorge waren: Sie hatten der Polizei von Schreien berichtet, einem schweren Streit, und andere hatten sogar ein Röcheln gehört, wie Beamte vor Gericht schildern. So kam es, dass die Polizei im Herbst 2022 an einer Wohnungstür in Donauwörth klingelte und wissen wollte, was dort los war. Ein junger Mann schubste einen Polizisten und schlug ihm die Tür vor der Nase zu. Vor dem Nördlinger Amtsgericht geht es der Verteidigung eigentlich nur um den Schlag – doch es zeigen sich einige Ungereimtheiten zu dem Vorfall.

Rechtsreferendar Sebastian Holzner schildert die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft: Der Angeklagte habe den Polizisten zurückgestoßen, um die Wohnungstür schließen zu können. Verletzungen habe er in Kauf genommen, Gegenstand der Anklage ist ein tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit Körperverletzung. Gegen einen Strafbefehl haben der Angeklagte und sein Anwalt Andreas Boukai Einspruch eingelegt.

