Radieschen helfen, Viren abzuwehren

Das Gemüse hat jetzt Hochsaison. Die AOK-Ernährungsexpertin sagt: In den kleinen Knollen stecken Kalium, Eisen und sogar Vitamin C.

In Bayern haben Radieschen von Mai bis September Hochsaison. Sie peppen beim Picknick und im Biergarten jede Brotzeit farblich und geschmacklich auf. Zudem liefern sie trotz ihres Wassergehalts von 94 Prozent auch eine ganze Menge an Mineralstoffen und Vitaminen. Cornelia Zink, Ernährungsexpertin von der AOK Donau-Ries, sagt in einer Pressemitteilung der Krankenkasse: "Je frischer Radieschen sind, umso besser schmecken sie und umso mehr wichtige Inhaltsstoffe stecken drin."

Beim Einkauf könne man die Frische an den knackigen und saftig grünen Blättern erkennen und daran, dass die Knollen selbst fest und ohne Risse seien. "Eine Portion von 100 Gramm Radieschen deckt sechs Prozent des täglichen Kalium- und sogar zwölf Prozent des Eisenbedarfs", erläutert Zink. Bei den Vitaminen sieht es sogar noch besser aus: Mit 100 Gramm erreiche man fast ein Drittel des Vitamins C, das der Körper pro Tag benötige.

Radieschen regen die Verdauung an

Die enthaltenen Senföle machen nicht nur den Geschmack von Radieschen oder Rettich aus – diese sekundären Pflanzenstoffe unterstützen den Körper bei der Abwehr von Viren, Bakterien und Pilzen. Zusammen mit den ebenfalls enthaltenen Ballaststoffen regen sie zudem die Verdauung an. Aktuelle Studien deuten darauf hin, dass Senföle auch den Zuckerstoffwechsel günstig beeinflussen und als Schutzstoff gegen Krebs wirken.

Die kleinen roten Knollen enthalten außerdem Anthocyane, die entzündliche Prozesse im Körper abschwächen können. "Am besten wirken die positiven Inhaltsstoffe, wenn Radieschen roh verzehrt werden", sagt Cornelia Zink. Sie passten – gehobelt oder dünn geschnitten – besonders gut in bunte Salate oder aufs Brot. Zink empfiehlt zudem, ganzjährig Radieschen-Sprossen zu ziehen: "Das geht mit einem Keimgefäß ganz einfach zu Hause auf dem Fensterbrett. Die Sprossen lassen sich wie Radieschen verwenden und schmecken auch genauso."

Zum Ausprobieren hat Cornelia Zink ein schnelles Rezept ausgewählt:

Gemüse-Sprossen-Schnitte

Zutaten pro Person:

für den Kräuterquark:

50 g Quark (Halbfettstufe)

ein Teelöffel Joghurt

Frische kleingeschnittene Kräuter nach Belieben (Petersilie, Schnittlauch, Thymian)

Salz

eine Vollkornsemmel oder zwei Schnitten Vollkornbrot

vier Radieschen, in Scheiben geschnitten

Einige dünne Scheiben anderes Gemüse, z.B. Gurke, Tomate, Paprika, gelbe Rübe

ein Esslöffel Radieschen-Sprossen

Zubereitung:

Die Zutaten zum Kräuterquark verrühren und abschmecken. Semmelhälften oder Brotscheiben großzügig damit bestreichen. Mit Gemüse und Sprossen belegen.