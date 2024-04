Vor fast 50 Jahren entstand die Veranstaltungsreihe. In diesem Jahr beginnt sie in Fremdingen. Ein Blick in die Geschichte des Vereins.

Die 25. Rieser Kulturtage starten am Freitag, 12. April. Einst 1975 als Verein von Staatsminister Anton Jaumann und zahlreichen Würdenträgern aus dem Ries gegründet, fanden erste Veranstaltungen der „Rieser Kulturtage“ unter der Schirmherrschaft von Bayerns Ministerpräsident Dr. Alfons Goppel und dem württembergischen Ministerpräsident Dr. Hans Filbinger 1976 statt. Es sei ein Wagnis gewesen, wie seinerzeit der Protektor Jaumann meinte, denn es fehlten im nahen und weiten Umkreis jegliche Vorbilder.

Zudem ließ sich nicht voraussagen, ob die Bevölkerung aus dem Ries und die der angrenzenden Gebiete das Angebot von damals 56 Veranstaltungen annehmen würde. Doch als Fazit ließ sich damals festhalten, dass die Idee richtig war, sich der Einsatz gelohnt habe und Ergebnisse brachte, die überwiegend gut zu heißen waren. Der damalige 1. Vorsitzende Schulamtsdirektor Walter Barsig hatte um sich eine tolle Mannschaft geschart, die ein weites Spektrum abdeckte: Geologie, Geschichte, kirchliches Leben, Wirtschaft, Landwirtschaft, Natur und Landschaft, Bildende Kunst, Musik, Rieser Leben, Schule und einen Tag der Universität Augsburg.

Auf Barsig folgte Dr. Wulf-Dieter Kavasch

Das setzte sich nun alle zwei Jahre fort, bis zum heutigen Tag. 1989 trat Barsig altershalber als Vorsitzender ab und übergab an Dr. Wulf-Dieter Kavasch, der sage und schreibe 30 Jahre lang die Geschicke des Vereins leitete und die Kulturtage auf immer größere Füße stellte. Auf mehr als 100 Veranstaltungen wurde das stets vierwöchige Programm ausgedehnt, namhafte Referenten und Ensembles ins Ries geholt, aber auch kompetente Frauen und Männer aus der engeren Heimat zu ihren Spezialthemen ins jeweilige Programm eingebunden. Kavasch hat sich große Verdienste für die Kultur des Rieses erworben. Die Suche nach einem Nachfolger gestaltete sich nicht zuletzt deshalb so schwierig, weil die Fußstapfen, die er hinterließ, riesengroß waren.

Zusammen mit einem teils neuen Team wagte sich Gerhard Beck 2019 an die Aufgabe, diese Nachfolge anzutreten und nach Kräften den Geist des Vereins weiterzuführen. Vieles wurde in altbewährter Art und Weise fortgeführt, aber es sollten auch ein paar neue Impulse gesetzt werden. Die Themen Archäologie und Familienforschung, die Beck sehr am Herzen liegen, wurden seither mehr in den Mittelpunkt gerückt. Ersten Ausdruck fanden diese Bestrebungen mit der Verleihung des Rieser Kulturpreises 2021 an Franz Krippner und Werner Paa, die sich durch ihre Feldbegehungen im Ries große Verdienste für die Rieser Archäologie erworben hatten. Mit Dr. Hans Frei erhielt im Jahr 2023 ein weiterer verdienter Mann, der auch auf jenem Gebiet tätig war, diese Auszeichnung.

Nun starten am Freitag die 25. Rieser Kulturtage in Fremdingen. In der Turnhalle wird Beck den Reigen von wieder mehr als 120 Veranstaltungen eröffnen. Als Festredner für diesen Eröffnungsabend konnte Generalkonservator Professor Mathias Pfeil vom Bayerischen Amt für Denkmalpflege in München gewonnen werden. Der Musikverein Fremdingen wird diesen Festabend mitgestalten.