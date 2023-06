Landkreis Donau-Ries

Sanierung der Nördlinger Wirtschaftsschule könnte 2025 starten

Die Wirtschaftsschule in Nördlingen wird in den kommenden Jahren saniert.

Plus Die tatsächlichen Kosten sind unklar, doch der Weg für die Sanierung der Nördlinger Wirtschaftsschule ist frei. Aus dem Haushalt 2022 gibt es einen Überschuss.

Im Kreisausschuss des Donau-Rieser Kreistages ist am Montag der Startschuss für konkrete Planungen zur Sanierung der Wirtschaftsschule in Nördlingen gefallen: Diese müssen auf Grundlage eines bereits mit der Regierung von Schwaben abgestimmten Raumprogramms europaweit ausgeschrieben werden und sollen nach Angaben von Kreiskämmerer Martin Müller möglichst zum Jahresende vorliegen. Dann könne man auch über verlässliche Kostenschätzungen reden, die sich derzeit um die 8,15 Millionen Euro bewegen. Der Ausschuss war sich allerdings weitgehend einig, dass dieser Betrag am Ende wohl nicht reichen werde.

Die Sanierungsarbeiten umfassen drei Bereiche: Der „Quader“ unmittelbar an der Kerschensteinerstraße gelegen, wird komplett saniert, im Grundriss geändert und auf die Anforderungen des aktuellen pädagogischen Konzeptes zugeschnitten. Den Verbindungsgang zum bereits energetisch auf den neuesten Stand gebrachten Hauptgebäude will der Kreis barrierefrei gestalten und verbreitern. Ferner plant die Bauverwaltung die bereits jetzt durch die Wirtschaftsschule genutzten Klassenzimmer im Haupthaus umzugestalten.

