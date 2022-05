Landkreis Donau-Ries

vor 16 Min.

Schulen und Kitas erwarten großen Andrang aus der Ukraine

Plus Für viele ukrainische Kinder hat der Alltag an Betreuungseinrichtungen in Deutschland begonnen. Auch im Landkreis Donau-Ries. Hier sind die aktuellen Fakten.

Von Barbara Würmseher

Die kleine Gruppe, die sich am Dienstag kurz vor 8 Uhr am Blumenhotel in Rain auf den Weg macht, ist ein bisschen aufgeregt. 21 ukrainische Mädchen und Buben haben ihren ersten Schultag an der Johannes-Bayer-Grundschule und sind gespannt, was auf sie zukommt. Rektor Erich Hofgärtner holt sie persönlich ab, begrüßt sie mit herzlichen Worten und begleitet sie auf dem 400 Meter langen Fußweg zur Schule, wo sie bereits erwartet werden. Der Schulchor singt "Alle Vögel sind schon da", Patenkinder stehen bereit, um die Neulinge buchstäblich an die Hand zu nehmen und die ukrainische Lehrerin Valentyna Synyanos überbrückt für alle die ersten sprachlichen Hürden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen