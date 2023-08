Landkreis Donau-Ries

Sechs Pfarrstellen weniger bis 2035 im Donau-Ries

Plus Ehrenamtliche müssen einen Einsparplan erarbeiten. Der Weg war mitunter schmerzhaft und emotional. Für ihr Engagement erhalten sie einen Preis der Landeskirche.

Von Matthias Link

Die evangelische Landeskirche verleiht den Ehrenamtspreis 2023 für kirchliche Leitungsteams, und einer der Preise geht an den Kooperationsausschuss der Dekanate Nördlingen, Oettingen und Donauwörth. Die gemeinsame Kooperationssynode, ein Kirchenparlament, wählte den Ausschuss im Oktober 2020. Mit dem Ehrenamtspreis werden die Ausschussmitglieder gewürdigt, die überwiegend ehrenamtlich Leitungsaufgaben übernehmen. In ganz Bayern zeichnete die Landeskirche sechs Teams aus, die „in vorbildlicher Weise Verantwortung übernehmen“, wie es in einer Pressemitteilung der Landeskirche heißt.

Die drei Donau-Rieser Dekanate beschlossen im Oktober 2020 bei der ersten Sitzung der Kooperationssynode, künftig über die Dekanatsgrenzen hinweg enger zusammenzuarbeiten. Angesichts des großen Personalmangels bei Pfarrerinnen und Pfarrern, des Mitgliederschwunds und der Sparzwänge wollen die drei Dekanate die kirchlichen Angebote für alle Kirchenmitglieder aufrechterhalten und flächendeckend für alle da sein, ohne dass Pfarrer dafür immer weitere Strecken fahren müssen.

