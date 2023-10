Sie kümmert sich im Landkreis Donau-Ries künftig um Asylbewerber

Sofia Fischer hat die Aufgabe der Migrationsbeauftragten übernommen. Den Kreisräten stellt sie vor, welche konkreten Projekte sie jetzt angehen will.

Im Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Integration und Kultur des Kreistages ging es in der jüngsten Sitzung unter anderem um Initiativen zur Unterstützung der Asylbewerber, die sich im Landkreis Donau-Ries aufhalten. Die Migrationsbeauftragte stellte dazu einzelne Projekte vor, die von den Ausschussmitgliedern nachdrücklich unterstützt wurden.

Migration/Integration: Mit Sofia Fischer hat sich die neue Migrationsbeauftragte dem Ausschuss vorgestellt. Sie arbeitet seit 1. September in Teilzeit. Ihr zur Seite stehen die Integrationslotsinnen Sibel Aldabel, Johanna Jordan und Elisabeth Kotter. Hauptaufgabe im Bereich der Migration sind die Netzwerkarbeit, die Förderung von Teilhabe und Chancengleichheit der betroffenen Personen sowie Projektarbeit. Als konkrete Projekte nannte Fischer unter anderem den Aufbau eines Dolmetscherpools, die Gewinnung von Lernpaten, die ehrenamtlich in Kindertagesstätten, Schulen und Asylbewerberunterkünften eingesetzt würden.

Darüber hinaus soll ein Beschwerdemanagement etabliert werden, im Rahmen dessen für die Asylbewerber Ansprechpersonen zur Verfügung stünden. Landrat Stefan Rößle sagte, Sofia Fischer habe eine „große Aufgabe“ angesichts stetig steigender Asylbewerberzahlen übernommen, die im Landkreis bei rund 3000 liege. 1600 Menschen seien aus der Ukraine gekommen. Während die neue Beauftragte beim Landkreis angestellt sei, würden die Intergrationslotsinnen vom Staat bezahlt.

Eigener Internetauftritt des Inklusionsbeirates ist geplant

Inklusionsbeirat: Der Behindertenbeauftragte des Landkreises, Christian Trollmann, stellte im Schnelldurchgang die Arbeit des 2017 gegründeten Inklusionsbeirates vor. Ziel sei es, so Trollmann, möglichst viele Belange behinderter Menschen abzudecken und an einem Strang zu ziehen. Neue Themen, die der Beitrat angehen wolle, seien ein barrierefreier Tourismus sowie ein eigener Internetauftritt. Der Landrat lobte die Arbeit des Beirates. Er würde sich wünschen, die Bürgerschaft noch mehr für das Thema Inklusion sensibilisieren zu können.

Seniorenpolitik: Der Ausschuss empfahl einstimmig, die Förderrichtlinien für Einrichtungen aus dem seniorenpolitischen Gesamtkonzept des Landkreises bis Ende 2024 zu verlängern und die Fördersätze anzupassen. Letzteres hatte die CSU/AL-JB-Kreistagsfraktion vorgeschlagen. Die Energie- und Lebenshaltungskosten würden die Pflegeeinrichtungen stark belasten. Durch eine Anhebung der freiwilligen Landkreiszuschüsse könnten die steigenden Kosten etwas kompensiert werden, hieß es. Im einzelnen: Förderung der Investitionskosten ambulanter Pflegedienste: 120.000 Euro (bisher 92.000 Euro), Förderung von Projekten bei Nachbarschaftshilfen: 10.000 Euro, Projekte im Rahmen der Seniorenarbeit: 5000 Euro, Bereich Kurzzeitpflege: 5500 Euro pro dauerhaftem Pflegeplatz (bisher 5000 Euro), Förderung von Investitionen bei der Tagespflege: 5000 Euro, Förderung laufenden Kosten in der Tagespflege: 40.000 Euro als anteilige Bezuschussung (bisher 30.000 Euro). Fraktionsübergreifend wurden die höheren Fördermittel begrüßt.

Fortbildung für Lehrer in Blossenau

Tag der Bildung: Am 23. November findet im B+-Zentrum in Blossenau ein „Tag der Bildung“ statt, der eine Lehrerfortbildungsveranstaltung ist und bei dem Nachhaltigkeitsthemen und außerschulische Lernorte im Zentrum stehen sollen. Regionalmanagerin Jennifer Hofmann stellte den Ausschussmitgliedern das Programm vor. Geopark-Geschäftsführerin Heike Burkhardt wird über die Nachhaltigkeitsstrategie des Landkreises referieren. Außerdem soll erörtert werden, wie landwirtschaftliche Themen in den Schulalltag Einzug halten können. Bereits jetzt würden vereinzelte Schulen im Kreis das Thema Nachhaltigkeit gut umsetzen, etwa durch die Bezeichnung „Geopark-Ries- Schule“, sagte Hofmann.