So denkt ein Liberaler über die eigene Ampel-Koalition

Plus FDP-Bundestagsabgeordneter Maximilian Funke-Kaiser fällte eine persönliche Bilanz und spricht im Interview über Ideen, zu denen er sagt: "So geht’s nicht."

Herr Funke-Kaiser, die Ampel-Regierung in Berlin steuert auf die Halbzeit zu. Wie fällt Ihre Bilanz aus?



Maximilian Funke-Kaiser: Wir sind Ende 2021 unter schwierigen Rahmenbedingungen gestartet. Denken Sie an Covid-19 und später den Ukraine-Krieg. Die Regierungskoalition hat aber gezeigt, dass sie Krise kann. Die FDP war es, die sich stark für die Aufhebung der Corona-Beschränkungen eingesetzt und mehr Ausgaben für die Bundeswehr vor dem Hintergrund des Krieges gefordert hat.

Die ersten zwei Jahre waren aber doch sehr schwierig und konfliktreich.



Maximilian Funke-Kaiser: Wenn Sie als Bürgerlich-Liberale mit zwei linken Parteien regieren, gibt es immer Konfliktpunkte und man reibt sich aneinander. Das wird wohl bis zum Ende der Legislaturperiode so bleiben.