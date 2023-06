So gelingt der Quereinstieg als Kinderpfleger

Der Bedarf an Arbeitskräften in Kindergärten und Kitas ist enorm. Die Arbeitsagentur bietet deshalb Infotermine für Menschen an, die in das Berufsfeld wechseln wollen.

Der Bedarf an zusätzlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Kindergärten und Krippen ist enorm. Doch Fachkräfte sind Mangelware. Deshalb informiert Jessica Graf, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit Donauwörth, unter welchen Voraussetzungen der Quereinstieg in Teilzeit im Bereich der Kinderpflege möglich ist. Dabei steht vor allem die Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Vordergrund, wie die Behörde in dieser Woche mitteilt.

Qualifizierung zum Kinderpfleger erfolgt in Teilzeit

Die Qualifizierung zum Kinderpfleger und zur Kinderpflegerin erfolgt in Teilzeit und ist besonders für Männer wie Frauen geeignet, die quer einsteigen wollen. Bei der Weiterbildung wird man gezielt auf die staatlich anerkannte Abschlussprüfung zur Kinderpflegerin vorbereitet. Begleitend zur Theorie wird laut Arbeitsagentur das Gelernte im Rahmen eines Praktikums in einer Kinderbetreuungseinrichtung umgesetzt, um die bestmögliche Praxisnähe zu gewährleisten.

Der nächste Beginn ist im Oktober 2023 in Donauwörth. "Diese Weiterbildung bietet die Chance, Familie und Ausbildung unter einen Hut zu bekommen", so Jessica Graf. "Mit Bestehen der Externenprüfung im Juli 2024 haben die Teilnehmenden eine abgeschlossene Ausbildung als "staatlich geprüfte/r Kinderpfleger/in" in der Tasche – ein Beruf mit Zukunft und Entwicklungsmöglichkeiten", erklärt sie weiter.

Finanzielle Förderung durch Arbeitsagentur möglich

Unter bestimmten Voraussetzungen unterstützt die Agentur für Arbeit Donauwörth die Teilnahme am Vorbereitungskurs auf die Externenprüfung. Die individuellen Fördermöglichkeiten können vorab in einem Gespräch mit der Agentur für Arbeit geklärt werden. Für Interessierte und Motivierte werden folgende Informationsveranstaltungen angeboten: Am 21. Juni von 9 bis 11 Uhr online; am 29. Juni und am 6. Juli jeweils von 9 bis 11 Uhr im Besuchsinformationszentrum in der Agentur für Arbeit in Donauwörth.

Informationen zu den Berufen Kinderpfleger und Kinderpflegerin finden sich im Internet beispielsweise unter: www.berufenet.arbeitsagentur.de oder unter: www.berufe.tv. Für weitere Fragen steht Jessica Graf unter 0906 788-316 oder per Mail unter: Donauwoerth.BCA@arbeitsagentur.de zur Verfügung. Die Anmeldung erfolgt über: https://eveeno.com/kinderpflege. (AZ)