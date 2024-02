So stärkt man sein Immunsystem

Viele Menschen müssen derzeit krank das Bett hüten. Wie man sich vor Virus-Infektionen schützen kann, erklärt AOK-Ernährungsexpertin Cornelia Zink.

Von jeher beschäftigt die Menschen im Winter die Frage, wie sie sich vor Virus-Infektionen schützen können. Dazu gehört natürlich das Einhalten der Hygieneregeln wie Abstand halten, häufiges gründliches Händewaschen oder (richtiges) Niesen und Husten in die Armbeuge, so eine Pressemitteilung der AOK: "Seit Corona wissen wir außerdem, dass FFP2-Masken einen wirksamen Virenschutz bieten. Das Robert-Koch-Institut empfiehlt weiterhin insbesondere Älteren und Risikogruppen, sich gegen Grippe und Corona impfen zu lassen." Gleichzeitig interessieren sich viele Menschen dafür, wie sie vor oder in der kalten Jahreszeit ihr Immunsystem stärken können.

Cornelia Zink, Ernährungsexpertin bei der AOK Donau-Ries, sagt: „Ein Ansatzpunkt dafür ist eine Ernährungsweise mit viel frischen vitamin- und mineralstoffreichen Zutaten, insbesondere viel frischem Obst und Gemüse.“ Viele heimische Obst- und Gemüsesorten lieferten rund ums Jahr die sogenannten sekundären Pflanzenstoffe. Diese tragen dazu bei, das Immunsystem zu stärken. So verfügten Lauch, Zwiebeln und Knoblauch über reichlich Allicin, das Entzündungen hemmen sowie Bakterien und Viren abwehren könne, heißt es in der Pressemitteilung. Vitamin C wirke immunstärkend und sei in allen Obst- und Gemüsearten enthalten, nicht zuletzt in Sauerkraut oder anderem fermentierten Gemüse. Gerade im Winter bereicherten diese Lebensmittel den Speiseplan, ebenso wie Nüsse. Diese lieferten Vitamin E, das im Körper wichtige Dienste für die Abwehrkräfte leistet, indem es sogenannte freie Radikale bindet.

Stress belastet das Immunsystem

Als weitere Beispiele für immunfördernde Lebensmittel nennt Cornelia Zink Hülsenfrüchte und Vollkornprodukte. "Diese ballaststoffreichen Lebensmittel halten den Darm gesund, der für die Immunabwehr besonders wichtig ist. Zudem enthalten sie Zink und Selen. Diese beiden Stoffe haben sich als besonders immunwirksam herausgestellt." Möglichst viel Sonne und Licht zu „tanken“ helle gerade in der dunklen Jahreszeit die Stimmung auf. Deshalb sei auch im Winter ein regelmäßiger Aufenthalt im Freien wichtig. Am besten kombiniert mit körperliche Aktivität.

Ausreichend Bewegung trage zudem dazu bei, dass der Körper messbar mehr Abwehrzellen bildet. Da Stress das Immunsystem belaste, könnten Entspannungsübungen und ein positiver Umgang mit eventuell belastenden Situationen einen Ausgleich schaffen. Zudem halte ausreichend Schlaf die Abwehr fit, ebenso der Verzicht auf Nikotin und Alkohol, so die Mitteilung weiter.