So trifft die Berliner Haushaltskrise die Baugenossenschaften

Plus Mithilfe der Förderbank KfW konnten zuletzt Sanierungen finanziert werden. Doch dann kam die Haushaltssperre von Bundesfinanzminister Christian Lindner.

Die Bauwirtschaft steckt tief in der Krise. Gestiegene Zinsen und hohe Materialpreise machen der Branche erheblich zu schaffen. Die Aufträge gehen massiv zurück. Dabei wird Wohnraum dringend benötigt. Ein zusätzliches Problem kommt aktuell durch die Haushaltskrise des Bundes hinzu.

Die Förderbank KfW, eine bedeutende Institution beim modernen Wohnungsbau, hat mit dem Beschluss der Haushaltssperre von Finanzminister Christian Lindner ihre Förderprogramme von heute auf morgen gestoppt. Gerade der Bausektor hat von den Zuschüssen der bundeseigenen Bank sehr profitiert, und damit auch die kommunalen oder genossenschaftlichen Wohnungsbaugesellschaften in den Kommunen.