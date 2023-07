Landkreis Donau-Ries

06:00 Uhr

So war es früher als Bürgermeister in den Gemeinden

Plus Früher wurden in vielen Gemeinden die Amtsgeschäfte in der Wohnung des Bürgermeisters erledigt. Auftakt einer Serie mit Blick auf Rathäuser in der Region.

Von Herbert Dettweiler

Genau 25 Jahre nach Erscheinen einer ersten Zusammenstellung unserer „malerischen Rathäuser und Gemeindeverwaltungen im Landkreis Donau-Ries“ in Buchform mit gemalten Bildern von Lutz Simon hat sich der Autor und heute ehemalige Bürgermeister von Asbach-Bäumenheim, Hans Eichhorn, noch einmal berufen gefühlt, die inzwischen eingetretenen Veränderungen in vielen Gemeinden aufzuarbeiten und in der Heimatzeitung zu veröffentlichen. Etliche Gemeindeverwaltungen sind seither umgezogen oder haben gar ein neues Rathaus gebaut. Diesen Umständen wollte er Rechnung tragen. Für diese Aufgabe suchte er Hilfe bei seinem ehemaligen Schulfreund von der Oberrealschule mit Gymnasium Nördlingen.

Als langsam in die Jahre gekommener Kreisheimatpfleger erinnere ich mich noch gut an die Zeiten, in denen man bis zur Gebietsreform 1972 im Dorf draußen zum „Burgermoischter“ gegangen ist, wenn etwas Amtliches zu erledigen war. Er war überall und jederzeit unmittelbarer Ansprechpartner für die Mitbewohner seines Dorfes. Da brauchte es weder Amtszimmer noch Öffnungszeiten eines „Büros“!

