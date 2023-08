Sommerbaustellen im Landkreis: Verkehrsbehinderungen bis in den Herbst

In den Sommerferien wird im Landkreis Donau-Ries viel an den Straßen gebaut. Ein Überblick über die betroffenen Staats-, Bundes- und Kreisstraßen.

In dieser Woche berichtete unsere Redaktion, dass die B466 gesperrt wird. Ein Leser nahm die Meldung zum Anlass, sich auf Facebook zu beschweren: "Wie viele Baustellen wollen die noch starten?" Über die Sommerferien kommen noch einige dazu, teilweise gehen die Sperrungen sogar bis in den Herbst.

Alexander Becker ist Abteilungsleiter beim Staatlichen Bauamt in Augsburg und für den Landkreis Donau-Ries zuständig. Im Gespräch erklärt er, dass es durchaus Sinn mache, die Straßensanierungen in den Sommermonaten anzusetzen: "Gerade der Pendlerverkehr ist dann geringer." Wenn die Straßen für die Sanierungen im Sommer gesperrt werden, betreffe das weniger Autofahrerinnen und Autofahrer. "Für den Schulbusverkehr wäre es fatal, wenn die Straßen während der Schulzeit gesperrt werden würden."

Darum werden viele Baustellen im Donau-Ries-Kreis im Sommer gestartet

In den Sommermonaten ist ein Teil der B25 dicht: Wegen der Erneuerung der Bahnbrücke bei Wörnitzstein ist die Strecke ab dem 23. August voraussichtlich sieben Tage lang gesperrt. "Die Arbeiten laufen schon seit einiger Zeit, ohne dass der Verkehr beeinträchtigt wird", sagt Becker. Warum wird die Strecke dann im August gesperrt? "In den Zwischenräumen der Träger und in den Wänden wurden Asbestablagerungen festgestellt", erklärt er. Es müsse für einen angemessenen Schutz gesorgt werden, sodass der Asbest nicht in die Atmosphäre gelange. Die Autofahrerinnen und Autofahrer, die von Augsburg kommen, werden von Donauwörth über Monheim und weiter über Wemding nach Fessenheim in Richtung Süden zur B25 umgeleitet. Von Nördlingen kommend gilt der umgekehrte Verlauf der Umleitung.

Bei Maria Höpfner stößt die Vollsperrung der B466 zwischen Holheim und Kleinerdlingen auf Unverständnis. "Der Zustand der Straße ist gut. Ich verstehe nicht, warum sie saniert werden muss", sagt die Taxifahrerin. Ab Montag, 7. August, wird die Fahrbahn im Bereich zwischen der Brücke über die Straße in Richtung Lindle in Holheim und der Brücke über die Bürgermeister-Schön-Straße in Kleinerdlingen auf einer Länge von 2,2 Kilometer erneuert. Höpfner versteht nicht, warum das Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler für eine solche Sanierung verwendet werden muss. "Im Landkreis fallen mir einige Straßen ein, die eine Sanierung nötiger hätten."

B466: Umleitung erfolgt über Reimlingen, Hohenaltheim und Ederheim

Ziel der Bauarbeiten an der B466 ist es laut des Staatlichen Bauamtes Augsburg, sowohl die Sicherheit als auch die Fahrqualität zu verbessern und gleichzeitig die Kosten für die Unterhaltung der Straße in den kommenden Jahren zu senken. Die Sperrung dauert voraussichtlich bis September. Von Nördlingen führt eine Umleitung über die Augsburger Straße nach Reimlingen, über Hohenaltheim und Ederheim zurück auf die B466. Aus Neresheim kommend wird der Verkehr nach dem Steinbruch in Richtung Norden in Trochtelfingen auf die B29 geleitet.

Die Brücke an der Anschlussstelle der B2 zur B16 in Fahrtrichtung Nürnberg wird derzeit umfangreich instandgesetzt. Der Grund: In den vergangenen Jahren traten auf dem Fahrbahnbelag immer wieder Asphaltbrüche auf. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis November gehen. Der Verkehr in Fahrtrichtung Nürnberg wird über den Mittelstreifen einspurig auf die Gegenfahrbahn übergeleitet.

Bushaltestelle und Zebrastreifen werden in Wemding erneuert

Die Sanierung der Staatsstraße 2384 zwischen Gosheim und Wemding hat am vergangenen Mittwoch, 2. August, begonnen. Dabei wird die bestehende Straße verstärkt. In Wemding soll zudem eine Bushaltestelle erneuert und ein Zebrastreifen errichtet werden. Es werden zwei Umleitungen eingerichtet: Die erste führt von Wemding über Fessenheim in Richtung Süden zur B25 und die zweite von Wemding in Richtung Monheim zur B2 und von dort aus in Richtung Donauwörth. Außerdem bleibt die Staatsstraße 2212 unweit des Krankenhauses Nördlingen gesperrt sowie die Brücke NÖ 26 über die Staatsstraße 2212 in Richtung Reimlingen, sie ist bis Ende Dezember für alle Verkehrsteilnehmer dicht.

Im Bereich der Kreisstraßen wird bis Ende August die Ausbaumaßnahme der Kreisstraße DON 7 westlich von Balgheim fertiggestellt. Der Fachbereichsleiter kommunaler Tiefbau im Landratsamt Donau-Ries, Gerhard Schappin, erklärt, dass der Radweg dort neu asphaltiert werde: "So ein wichtiger Weg darf keine Schlaglöcher oder Wurzeln haben." Zudem soll die Ortsdurchfahrt Deiningen bis voraussichtlich Ende des Jahres gesperrt bleiben und komplett ausgebaut werden.

Im Herbst soll auf der DON 30 in Wallerdorf im Ortsbereich ein Deckenbau erfolgen, genauso wie auf der DON 17 bei Munningen. Die Baustelle bei Munningen können Betroffene über die B466 umfahren. Zudem kann die Baustelle auf der DON 7 zwischen Deiningen und Grosselfingen über die B25 umfahren werden. Schappin teilt mit, dass die Arbeiten im Herbst etwa ein bis zwei Wochen dauern werden.