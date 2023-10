SPD-Kandidat Georg Wiedemann sagt: "Es ist Enttäuschung pur"

Plus Die SPD schneidet enttäuschend ab, Direktkandidat Georg Wiedemann gratuliert den demokratischen Parteien. Teilweise zeigt er sich aber "entsetzt".

Schon bei der vergangenen Landtagswahl fuhr die SPD ein enttäuschendes Ergebnis im Landkreis ein, das nach den Auszählungen an diesem Sonntagabend noch einmal unterboten wurde. Georg Wiedemann sagt über den Wahlausgang: "Es ist Enttäuschung pur. Sowohl das Landesergebnis, als auch mein persönliches."

Knapp über sechs Prozent hat die SPD im Landkreis Donau-Ries geholt. Eine Ursache für den Direktkandidaten: "Weil im ganzen Wahlkampf landespolitische Themen keine Rolle gespielt und überhaupt nicht gezündet haben." Es sei über das Heizungsgesetz und Asyl diskutiert worden, Themen, bei denen das Land nichts tun könne, weil es Bundespolitik sei. An Wahlkampfständen sei es bei ihm nicht um Themen wie Schule oder Wohnen gegangen.