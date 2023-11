Landkreis Donau-Ries

06:00 Uhr

Stimmung im Keller: Zuversicht der Unternehmen nimmt weiter ab

Plus Der IHK-Regionalvorsitzende Andreas Dirr appelliert an die Politik, ein Reformpaket zu schnüren. Besonders im Einzelhandel und in der Baubranche gibt es Probleme.

Von Bernd Schied

Andreas Dirr hatte keine guten Nachrichten zum Pressegespräch der IHK-Regionalversammlung Donau-Ries mitgebracht. Die Stimmung der Wirtschaft im Landkreis habe sich im Herbst 2023 spürbar verschlechtert. Dies machten die Ergebnisse der aktuellen Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer Schwaben deutlich. Der im Frühjahr noch vielfach erhoffte Aufschwung habe sich nicht eingestellt. Das Vertrauen und die Zuversicht der Unternehmen in Produktion, Handel und Dienstleistungen in die langfristige Wettbewerbsfähigkeit würden weiter abnehmen.

Als Gründe für diese Entwicklung nannte der Regionalvorsitzende die nach wie vor hohe Inflation, die gestiegenen Energiepreise und die ausufernde Bürokratie, die sich in nahezu allen Betrieben als Hemmnis erweise. Dirr appellierte vor diesem Hintergrund an die Politik, ihre Hausaufgaben zu machen und ein Reformpaket zu schnüren, das die strukturellen Probleme des Wirtschaftsstandortes Deutschland löse. Aufgrund dieser Gegebenheiten und der insgesamt unsicheren Lage hielten sich die Unternehmen bei ihren Investitionen zunehmend zurück. Wenn noch investiert werde, dann in Ersatzbeschaffungen, Rationalisierungen und den Umweltschutz. Kaum noch Kapital fließe in Produktinnovationen, unterstrich Dirr, der im Hauptberuf Geschäftsführer bei Fendt Caravan in Mertingen ist.

