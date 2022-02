Landkreis Donau-Ries

17:00 Uhr

Sturmtief "Ylenia": Nördlinger Marktplatz zum Teil gesperrt

Aufgrund eines gelösten Blechdachs am Geländer an der Georgskirche in Nördlingen musste der Markplatz am Donnerstag gesperrt werden.

Plus Das Sturmtief "Ylenia" wirbelt nicht einmal zwei Wochen nach "Roxana" durch die Republik. Das sorgt auch im Ries für zahlreiche Einsätze.

Von Dominik Durner

In den nördlichen Gefilden der Republik ist momentan sprichwörtlich Land unter, im Ries geht es da verhältnismäßig ruhig zu: Knapp zwei Wochen nach dem Sturmtief "Roxana" treibt derzeit "Ylenia" ihr Unwesen in Deutschland. Das heißt aber nicht, dass es in und um Nördlingen für die Einsatzkräfte nichts zu tun gäbe.

