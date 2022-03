Landkreis Donau-Ries

18:00 Uhr

Tierquälerei im Ries: Warum das Veterinäramt Tiere nicht sofort mitnimmt

Die Kontrollen einer Tierhaltung sind in der Praxis nicht so einfach, wie Thomas Kellner vom Veterinäramt sagt.

Plus Verwahrloste und tote Tiere auf einem Hof im Ries sorgten für Entsetzen. Der Leiter des Veterinäramtes schildert, warum scharfe Maßnahmen nicht sofort möglich sind.

Das habe er noch nicht erlebt, sagt Thomas Kellner, Leiter des Veterinäramtes im Landkreis. Er spricht über die Zustände, wie sie kürzlich von einer Tierhalterin im Ries bekannt wurden. Zu einem Jahr Haft ist die Frau verurteilt worden, weil die Tiere auf ihrem Hof gestorben sind, so verwahrlost waren, dass sie Kannibalismus betreiben mussten. Manche der toten Tiere seien in so einem Zustand gewesen, dass nicht einmal mehr eine Diagnose möglich gewesen sei, wie sie zu Tode kamen. Dass manche Tiere an toten Artgenossen fraßen, spreche deutlich für die Verwahrlosung, denn normalerweise würden nicht einmal Schweine sich gegenseitig fressen, sagt Kellner: "Das machen sie erst, wenn es gar nicht mehr anders geht."

