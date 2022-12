Tipps, um mit Kindern sicher durch die Weihnachtszeit zu kommen

Kinder können sich leicht mal verbrühen oder verbrennen. Die AOK gibt Tipps zum Einschätzen von Gefahren und Hilfestellungen.

Kerzenlicht, heißer Tee oder Kinderpunsch gehören zur Advents- und Winterzeit dazu. Doch vor allem für kleine Kinder bergen offenes Feuer und heiße Getränke die Gefahr, sich zu verbrennen oder zu verbrühen. „Kleinkinder haben einen schier unbändigen Drang, Dinge zu erkunden und zu erforschen“, wird Michael Meyer, Direktor der AOK Donau-Ries, in einer Pressemitteilung zitiert. Für die Sicherheit von Kleinkindern sei es daher wichtig, Gefahrenquellen zu kennen und auszuschalten. Denn Kinder nähmen ihre Umgebung häufig anders wahr als Erwachsene und könnten potenziell gefährliche Situationen weniger gut einschätzen.

Kerzen gehören zur Weihnachtszeit dazu. Ihr flackerndes Licht sorgt für eine wohlig-warme Atmosphäre, in der sich die Feiertage entspannt genießen lassen. Auch Kinder fühlen sich von dem hellen Schein angezogen, weshalb es immer wieder zu Verbrennungen kommt. „An offenen Feuerstellen oder in Räumen mit Kerzen ist es wichtig, immer ein Auge auf die Kleinen zu haben“, warnt Michael Meyer. Er rät, Streichhölzer und Feuerzeuge unbedingt außerhalb der Reichweite der Kinder aufzubewahren. LED-Lichterketten für den Weihnachtsbaum böten zudem mehr Sicherheit als Kerzen. Beim weihnachtlichen Kochen, Backen und Braten ist die Gefahr von Verbrennungen ebenfalls groß. „Heiße Töpfe, Backbleche oder Kuchenformen am besten gleich wegräumen, Herd und Ofen sind für Kleinkinder ja ohnehin tabu“, so Meyer.

Kleine Verbrennungen mit handwarmem Wasser kühlen

Wenn Kinder sich verbrennen oder verbrühen, sollten Eltern Ruhe bewahren, ihr Kind beruhigen und Erste Hilfe leisten. Kleinflächige Verbrennungen, zum Beispiel am Finger, werden laut Pressemitteilung am besten mit handwarmem Wasser – mindestens 15 Grad Celsius – für zehn bis 15 Minuten gekühlt. Bei großflächigen Verbrennungen werde auch bei Kleinkindern und Säuglingen nicht gekühlt, da das zu einer gefährlichen Unterkühlung führen könne. Besser sei es, betroffene Körperteile mit einem keimfreien Verbandstuch abzudecken und schnell den Notruf 112 zu wählen. „Brandsalben, Brandbinden, Öl oder sogenannte Hausmittel wie Mehl oder Puder dürfen nicht auf die Wunde aufgetragen werden, weil sie die Hitze im Gewebe halten und so verhindern, dass die Haut mit Luft versorgt wird“, erklärt Michael Meyer.

Gerade in der Weihnachtszeit wecken ungewohnte Düfte, aber auch dekorative Pflanzen die kindliche Neugier. „Giftige Adventspflanzen wie Christrose, Weihnachtsstern oder die Stechpalme mit ihren roten Beeren sollten stets außer Reichweite von Kindern platziert werden“, so Meyer. Wichtig sei auch, etwa Duft-Öle nicht offen stehen zu lassen und Gläser mit Alkoholresten vom Tisch abzutragen. Für den Fall, dass das Kind etwas geschluckt hat, was potenziell giftig sein könnte, sollten Maßnahmen nur in Absprache mit einer Ärztin oder einem Arzt ergriffen werden. Die Giftnotrufzentralen hätten auch an Weihnachten geöffnet. In Bayern helfe unter der Rufnummer 089/19240 der Giftnotruf München, heißt es in der Mitteilung. (AZ)