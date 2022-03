Ukraine-Flüchtlinge: Bürger stellen 800 Wohnungen und Zimmer zur Verfügung

Die Hilfsbereitschaft der Menschen im Landkreis Donau-Ries ist groß, viele Personen stellen Wohnraum zur Verfügung. Doch das Landratsamt sieht ein Problem.

Viele Menschen im Landkreis Donau-Ries zeigen sich solidarisch mit den Flüchtlingen aus der Ukraine und bieten Wohnungen an. Das Landratsamt bündelt diese Angebote, die über die Homepage bei der Behörde angemeldet werden.

Eine Anfrage unserer Redaktion zeigt: Mehr als 800 Wohnangebote haben die Menschen aus dem Landkreis bereitgestellt, wie das Landratsamt mitteilt. Viele Bürgerinnen und Bürger würden Gästezimmer zur Verfügung stellen – die meisten kostenlos.

Landratsamt Donau-Ries: Geflüchtete schrecken zurück, sich auf dem Land niederzulassen

Dazu seien etwa 60 Wohnungen angeboten worden, einige davon kostenlos. Für andere würden Mieten verlangt, die sich an den Mietrichtwerten des Sozialamtes orientieren.

Doch die Behörde sieht ein Problem: "Die Geflüchteten, die bereits bei uns sind, kommen hauptsächlich aus Großstädten und schrecken noch etwas davor zurück, sich auf dem Land niederzulassen. Viele wissen noch gar nicht, wo und wie sie zukünftig leben wollen. Die meisten Menschen hoffen, schnell wieder in ihr Heimatland zurückzukönnen."

Ukraine-Flüchtlinge werden zunächst zentral erfasst

Aus organisatorischen Gründen würden die Menschen aus der Ukraine zunächst in der Stauferhalle untergebracht, damit die notwendige Erfassung durch die Ausländerbehörde erfolgen könne, heißt es. Danach würden die Geflüchteten in private Unterkünfte, das Blumenhotel in Rain oder andere dezentrale Unterkünfte vermittelt.

Wie lange die Menschen hier bleiben wollen, könne man nicht sagen. Manche hätten Verwandte in anderen Bundesländern und wollen schnell dorthin. Andere würden hier im Landkreis warten, bis sie wieder zurück in die Ukraine könnten.