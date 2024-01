Landkreis Donau-Ries

vor 17 Min.

Umsatzeinbußen? Einzelhandel berichtet von wechselhaftem Jahr 2023

Plus Ein pauschales Urteil zum Handel 2023 gibt es nicht: Manche Händler zeigen sich zufrieden, teilen das Jahr aber in mehrere Phasen ein. Was den Kunden wichtiger wird.

Von Bernd Schied Artikel anhören Shape

Hinter den Menschen im Landkreis liegt kein einfaches Jahr. Gestiegene Kosten für Energie und Lebensmittel, politisch unsichere Zeiten sowie eine zunehmende Polarisierung der Gesellschaft. All diese Herausforderungen für die Gesellschaft gingen auch am Einzelhandel nicht spurlos vorbei. Was berichten Händler und Verantwortliche über das vergangene Jahr?

Christiane Kickum ist geschäftsführende Vorsitzende der City Initiative Donauwörth (CID). Sie spricht gegenüber unserer Redaktion von einem wechselhaften Jahr 2023 für den Einzelhandel in der Kreisstadt. Das Frühjahr sei gut gewesen. Auch der Sommer habe nicht zuletzt durch viele Touristen den Geschäften und der Gastronomie gute Umsätze beschert, sagt sie rückblickend. Sehr „gepunktet“ hätten die Betriebe durch Serviceangebote, wie beispielsweise das Schicken der gekauften Ware zu den Kunden nach Hause. „So mussten diese die gekauften Produkte nicht selbst transportieren“. Diese Serviceleistungen seien gerne genutzt worden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen