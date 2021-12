Landkreis Donau-Ries

26.02.2021

Unbemerkt schwanger: Jonathan kam im Badezimmer zur Welt

Vor einem Jahr bekam Barbara Lechner in der Nacht Bauchschmerzen. Dass das Wehen sein könnten, ahnt sie nicht – sie war mit dem kleinen Jonathan schwanger, ohne es zu bemerken.

Plus Eine junge Frau aus dem Ries wundert sich über ihre Bauchschmerzen. Kurz darauf wird sie zum dritten Mal Mama – auf dem Boden ihres Badezimmers.

Von Martina Bachmann

In jener Nacht wacht Barbara Lechner kurz nach halb vier mit Bauchschmerzen auf. Ob sie sich wohl den Magen verdorben hat? Die junge Frau steht auf, geht ins Bad, legt sich zurück in ihr Bett. Die Bauchschmerzen bleiben. Barbara Lechner steht wieder auf, geht wieder ins Bad – und merkt plötzlich, dass das kein Magen-Darm-Infekt ist. Dass das Wehen sind. Dass da ein Kind auf die Welt kommen will, von dessen Existenz sie die vergangenen Monate nichts gespürt hat. Dass sie seit Monaten unbemerkt schwanger war.

