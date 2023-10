Landkreis Donau-Ries

Unterbringung von Flüchtlingen: Die Sorgen der Bürgermeister im Kreis

Pro Woche kommen 30 Flüchtlinge im Landkreis Donau-Ries an, für die Unterkünfte gesucht werden müssen.

Wie in ganz Bayern ist auch im Landkreis Donau-Ries die Situation bezüglich der Unterbringung von Flüchtlingen äußerst angespannt. Es fehlen Unterkünfte an allen Ecken und Enden, weshalb Landrat Stefan Rößle bei der jüngsten Dienstversammlung die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister nachdrücklich darum bat, weitere Räumlichkeiten vor dem Hintergrund steigender Zugangszahlen zu melden und zur Verfügung zu stellen. Es gebe derzeit immer noch Gemeinden, in denen sich keine Geflüchteten sich aufhielten. Ihm sei sehr wohl bewusst, dass dies immer schwieriger werde und vor Ort mitunter auf Widerstände stoße, unterstrich der Landrat.

Rößle sagte, er sei froh, weil sich mittlerweile seitens der Bundesregierung etwas tue. Der Druck von kommunaler Seite habe wohl bei den Verantwortlichen etwas bewirkt. Welche Brisanz darin stecke, hätten die bayerischen Landtagswahlen gezeigt. Die Migration sei das „dominante Thema“ mit dem entsprechenden Wahlverhalten gewesen.

