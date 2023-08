Drohen Untergangsszenarien? Das ist das Projekt "Geopark Horror Stories"

Im Unesco Geopark Ries wird ein Bildungsangebot entwickelt. Schüler beschäftigen sich mit Untergangsszenarien – mal realistisch und mal mit einem Alien-Virus.

Vor 15 Millionen Jahren entstand durch einen Asteroideneinschlag der Rieskrater. Heute noch findet man zahlreiche Spuren dieser kosmischen Katastrophe in der Region. „Wenngleich eine Wiederholung dieses vernichtenden Ereignisses äußerst unwahrscheinlich ist, so verdeutlichen zum Beispiel häufiger werdende Wetterextreme im Zuge des Klimawandels, dass in Zukunft einschneidende Veränderungen auch für das Leben im Geopark-Gebiet denkbar sind“, so Landrat Stefan Rößle, Vereins-Vorsitzender Geopark Ries.

In dem Bildungsangebot „Geopark Horror Stories“, das mit der Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz aus Niedersachsen entwickelt wurde, wird der Einschlag des Asteroiden als Ausgangslage genommen, um neue, für Menschen negative Zukunftsszenarien für das Geopark-Gebiet zu entwickeln.

Geopark entwickelt Bildungsangebot "Geopark Horror Stories"

Für die Schüler der Hans-Leipelt-Schule (Fach- und Berufsoberschule), die im nächsten Schuljahr ein P-Seminar zum Thema Naturrisiken im Unesco Global Geopark Ries belegen, diente das Bildungsangebot einer Mitteilung zufolge nun als thematischer Einstieg. In kleinen Gruppen entwickelten sie ihre eigenen Untergangsszenarien und beschäftigten sich mit unterschiedlichen Themen der Nachhaltigkeit.

Zentrales Element war das Besprechen möglicher Folgen von Katastrophen wie beispielsweise einer Dürrezeit, Überschwemmungen oder einer Heuschreckenplage. Über allen Szenarien schwebte dabei die Frage: Welche Ereignisse könnten Schritt für Schritt dazu führen, dass das Geopark-Gebiet am Ende unbewohnbar würde? In der Ausgestaltung wurden die Schüler durchaus kreativ: Entwickelte Geschichten beinhalteten beispielsweise einen tödlichen Alien-Virus, Ernährungsengpässe oder Ressourcenkämpfe um wertvolle Gesteine aus dem Rieskrater.

Wie können Horrorszenarien abgewendet werden?

Heike Burkhardt, Geschäftsführerin Geopark Ries, erklärt: „Die Entwicklung möglicher Horrorszenarien ist besonders wichtig, um vorzeitig Wege aus der potenziellen Katastrophe ausarbeiten zu können oder um Wege zu finden, die Katastrophe rechtzeitig sogar noch abwenden zu können. Bei letzterem spielen die Nachhaltigkeitsziele der Unesco eine bedeutende Rolle.“

Im Anschluss wurde überlegt, wie realistisch die Ereignisse sind. Im Fokus standen auch die sogenannten Kipppunkte, also die Punkte an denen Folgen unumkehrbar werden und weitere Kettenreaktionen nach sich ziehen. Zuletzt erstellten die Teilnehmenden eine kleine Übersicht demokratischer Beteiligungsmöglichkeiten, im Rahmen derer sich junge Menschen engagieren können, um die eigene Heimat in einem globalen, solidarischen Miteinander nachhaltig zu schützen.

Constantin Bischoff, der in seinem Freiwilligen Ökologischen Jahr (FÖJ) beim Geopark an der Entwicklung des Bildungsangebots mitwirkte, zeigte sich von den entstandenen Szenarien beeindruckt: „Erstaunlich fand ich, dass sich selbst in den kreativen Szenarien viele Anknüpfungspunkte mit realen Ereignissen fanden". Seine projektverantwortliche Kollegin Ramona Ruf freute sich über das positive Feedback der Schüler. Es sei viel Wissen vorhanden, aber es fehle "häufig an niedrigschwelligen Teilnahmemöglichkeiten für junge Menschen, um in politischen Entscheidungsprozessen auch die eigene Selbstwirksamkeit zu erfahren".