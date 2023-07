Vereinsvorsitzende frischen ihr Steuerwissen in Nördlingen auf

Die Vereine sind für das gesellschaftliche Leben in Bayern enorm wichtig. Sie sollen nicht in Formalitäten erstickt werden, meint der Chef des Nördlinger Finanzamts.

Vereinsvorsitzende aus den Landkreisen Donau-Ries und Dillingen haben jüngst in der Hermann-Keßler-Halle in Nördlingen ihr Wissen über Vereinssteuerrecht aufgefrischt. Regierungsdirektor Konrad Weiß, der das Nördlinger Finanzamt leitet, hatte bereits in der Einladung auf die wichtige Rolle der Vereine für das gesellschaftliche Leben in Bayern hingewiesen. Er ermutigte die Vereinsvertreter, die im Internet angebotenen Informationen zu nutzen und beim Finanzamt nachzufragen, wenn Zweifelsfragen auftauchen. Der Vereinszweck solle nicht in Formalitäten erstickt werden, sondern immer im Vordergrund stehen.

Vortrag über das Gemeinnützigkeitsrecht

Den sachlichen Teil der Veranstaltung leitete Ministerialrat Dr. Arnd Weißgerber mit einem Grundsatzreferat ein. Einleuchtend stellte er die vier Tätigkeitsbereiche im Gemeinnützigkeitsrecht dar: Der ideelle Bereich, der durch den satzungsmäßigen Vereinszweck definiert ist, wird unter den Stichworten „Spende“, „Beitrag“, „Erbschaft“ und „Zuschuss“ berührt. Er ist steuerfrei. Für die steuerliche Behandlung der drei weiteren Bereiche (Vermögensverwaltung, Zweckbetrieb und wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb) sei entscheidend, in welchem Verhältnis sie zum Vereinszweck stünden. Entscheidend für die steuerliche Behandlung der Geldbewegungen und für die Gemeinnützigkeit des Vereins ist die „Mittelverwendung“. „Verlustausgleich“ aus dem Vermögens- oder einem der Betriebsbereiche zugunsten des ideellen Bereichs ist immer „erlaubt“, zugunsten des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs nur ausnahmsweise, so der Referent.

Die Gesichtspunkte der Selbstlosigkeit und der zeitnahen Mittelverwendung bestimmen die Gemeinnützigkeit eines Vereins. Oberregierungsrätin Ida Maschauer erläuterte hierzu die Bildung und Auflösung von Rücklagen und präsentierte ein einfaches Schema zur Darstellung dieser Vorgänge, eine sogenannte Mittelverwendungsrechnung oder Rücklagenaufstellung, die von den anwesenden Vereinsfunktionären gerne fotografiert wurde, aber auch in den zur Mitnahme ausgelegten Broschüren oder im Internet zu finden ist.

Erfüllung von steuerlichen Pflichten ist eine wichtige Aufgabe im Verein

Bei den weiteren Referaten stand nicht die Steuerpflicht oder Steuerfreiheit des Vereins zur Debatte, sondern die korrekte Durchführung und Dokumentation von Zahlungsvorgängen im Außenverhältnis, also die Erfüllung von steuerlichen Pflichten des Vereinsmanagements.

Mit dem Recht der Steuerbegünstigung von finanziellen und Sachspenden beschäftigte sich Regierungsrätin Dr. Caroline Glenk. Für die Ausstellung von wirksamen Spendenbescheinigungen und die korrekte Bewertung der Spende wurde die Verwendung der amtlichen Muster empfohlen. Steuerinspektorin Sara Nösch erläuterte den Übungsleiterfreibetrag und die Ehrenamtspauschale.

In der anschließenden Frage- und Diskussionsrunde gab es sowohl ergänzende Auskünfte der Steuerspezialisten als auch Kritik an steuerrechtlichen Ungereimtheiten, die aber von den Vertretern des Ministeriums „leider“ nur zur Kenntnis genommen werden konnten.