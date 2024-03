Landkreis Donau-Ries

vor 18 Min.

Verkehrsminister will sich für schnellere Lösung der Bahnprobleme einsetzen

Leere am Bahnsteig: Ab April wird der Bahnverkehr zwischen Nördlingen und Donauwörth deutlich eingeschränkt.

Plus Die Einschränkung des Bahnverkehrs im Landkreis Donau-Ries erreicht auch das bayerische Verkehrsministerium. Was Christian Bernreiter zur Lage auf der Schiene sagt.

Nicht einmal mehr zwei Wochen dauert es, dann beginnt der eingeschränkte Bahnverkehr zwischen Donauwörth und Nördlingen: Das heißt Busverkehr frühmorgens und abends – etwa um 4.50 Uhr statt mit dem Zug um 5.20 Uhr von Nördlingen nach Donauwörth zu fahren. Nach 17.12 Uhr müssen Pendler ebenfalls den Weg auf der Straße von Donauwörth nach Nördlingen auf sich nehmen. Der Landtagsabgeordnete und Bürgerbeauftragte Wolfgang Fackler hat sich daher an den bayerischen Verkehrsminister Christian Bernreiter gewandt. Er will, dass die Einschränkungen nicht so lange dauern.

Fackler sagt, es sei ihm wichtig, dass Bernreiter die Lage kenne: "Die Deutsche Bahn weiß, dass sie unter Beobachtung steht und gefordert ist, den Regelfahrplan auf der wichtigen Riesbahn so schnell wie möglich wieder zu bedienen." Daher hatte Fackler den bayerischen Verkehrsminister kontaktiert – dessen Antwort an den Abgeordneten liegt unserer Redaktion vor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen