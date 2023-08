Vizelandrätin weist Kritik an Rößle deutlich zurück

Warum kommen Ukrainer nach Deutschland? Über die Antwort auf diese Frage streiten die politischen Lager im Landkreis Donau-Ries.

In keiner Weise nachvollziehbar ist für die Stellvertreterin des Landrats, Claudia Marb, die zuletzt veröffentliche Pressemitteilung der Grüne/Frauen/Linke-Kreistagsfraktion. Darin wirft die Fraktion Landrat Stefan Rößle "populistischen Wahlkampf" vor. Rößle hatte in der vergangenen Kreistagssitzung gesagt, dass Ukrainerinnen und Ukrainer auch wegen der Sozialleistungen nach Deutschland kämen.

Marb, die Rößle aktuell urlaubsbedingt vertritt und in der besagten Kreistagssitzung vor Ort war, stellt klar, dass der Landrat in der Sitzung Stellung zu der Kritik aus den Reihen der SPD und der Grüne/Frauen/Linke-Fraktion zu einem tags zuvor veröffentlichten Bericht unserer Redaktion genommen habe. Darin ging es um die Höhe des an die ukrainischen Flüchtlinge gewährten Bürgergeldes. Der Landrat habe dabei klar gesagt, dass er definitiv nie gesagt habe, dass alle Flüchtlinge nur wegen der Sozialleistungen nach Deutschland kämen.

Marb: Ach war gar nicht im Sitzungssaal

Bemerkenswert ist laut der Vizelandrätin in dem Zusammenhang auch, dass der Fraktionsvorsitzende der Grünen/Frauen/Linke-Kreistagsfraktion, Nico Ach, während der Erwiderung des Landrats auf die Kritik nicht im Sitzungssaal war. Nicht verstehen kann Marb auch die weitere Kritik von Ach in der zitierten Pressemitteilung, in Bezug auf „das Fehlen einer geeigneten Sitzungsvorlage und die fehlende Einbindung des Kreistages bei relevanten Fragen und Entscheidungen“. Entscheidungen könne der Kreistag nur im Rahmen seiner Zuständigkeit treffen, wie beispielsweise über Schulbaumaßnahmen an den landkreiseigenen Schulen oder den Kreishaushalt. Dazu würden den Kreistagsmitgliedern durchgängig entsprechende Sitzungsvorlagen im Vorfeld zur Verfügung gestellt.

Darüber hinaus sei das Landratsamt für die Erledigung einer Vielzahl von staatlichen Aufgaben zuständig, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Neben einigen wenigen Beispielen wie Führerschein- oder Sicherheitsangelegenheiten, Baugenehmigungsverfahren oder der Kommunalaufsicht zähle hierunter auch der Themenbereich Asyl. Obwohl diese Themen außerhalb des Zuständigkeitsbereichs des Kreistags liegen, sei es Landrat Rößle stets ein Anliegen, die Gremien über die vorliegende Situation zu informieren. Dies sei auch der Hintergrund, weshalb Rößle die Kreistagssitzung zum Anlass nahm, dem Kreistag tagesaktuell die Informationen zur Flüchtlingssituation und den zu erwartenden steigenden Zuweisungen von Schutzsuchenden bekannt zu geben. (AZ)